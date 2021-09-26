Toplumsal hassasiyet su tasarrufuna yansımıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplumun su tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla Türkiye temsiliyeti gözetilerek 26 ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 89’u gelecekte susuzluk yaşanabileceğini düşünüyor ancak bu endişe su tasarrufuna yansımıyor. Genç, iyi eğitimli ve çalışan kadınların içinde yer aldığı grup, toplumun susuzluk tehlikesi yaşaması konusunda tereddütlere sahip ama su tasarrufu konusunda yeterli çabayı göstermiyor.

Aylık ortalama su faturası 88 lira

Orta yaşlı, daha düşük eğitimli, ev kadını ve kalabalık hanelerin oluşturduğu diğer grup ise toplumsal değil ekonomik kaygılar nedeniyle su tüketimine dikkat ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı Türkiye’nin su zengini olduğu kanaatinde. Hanelerin yüzde 7’sinde damlayan bir musluk bulunuyor. Musluğu damlayan haneler yaklaşık 3 aydır musluklarının damladığını bildiriyor. Hanelere aylık ortalama su faturası 88 lira olarak geliyor.

“Boşa akan su çocuklarımızın, hepimizin geleceği”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su tüketim alışkanları araştırmasının, toplumda su konusundaki farkındalığı artırıp, bilinçli tüketimi teşvik edecek uygulamaların hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Pakdemirli, “Toplumumuza boşa akan suyun çocuklarımızın, hepimizin geleceği olduğunu anlatarak, bu konuda insanımızı harekete geçirecek adımları atmamız gerekiyor. Su bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla ana sınıfları da dahil su okur yazarlığı derslerinin ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık” dedi. Pakdemirli, “Okulların yanı sıra başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm toplumumuzda farkındalık çalışmalarını hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.