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Gündem Toplum merkezinde çocuklara ahlaksız çizimlerin gösterilmesi isyan ettirdi
Gündem

Toplum merkezinde çocuklara ahlaksız çizimlerin gösterilmesi isyan ettirdi

Toplum Merkezi adı altında çocuklara verilen bel aşağı eğitim ve çizimlere isyan eden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 'Tarlabaşı Toplum Merkezi değil de Tarlabaşı Kur'an Kursu olsaydı Türkiye bu kadar sessiz olur muydu?' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 22:59:00 -
Toplum merkezinde çocuklara ahlaksız çizimlerin gösterilmesi isyan ettirdi

Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde çocuklara gösterilen cinsel içerikli çizimlere isyan eden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Medyadaki ve toplumdaki duyarsızlığa "Tarlabaşı Kur'an Kursu olsaydı Türkiye bu kadar sessiz olur muydu?" diyerek isyan etti.

Sofuoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Çocuklara, penis (afedersiniz) çizimleri, ekteki cümleler ve daha birçoğuyla cinsel vurguların yapıldığı yerin adı; Tarlabaşı Toplum Merkezi değil de Tarlabaşı Kur'an Kursu ya da Ensar Vakfı olsaydı, başta CHP ve bizim ezikler dahil Türkiye yine bu kadar ölü gibi sessiz olur muydu?"

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Yorumlar

....

Sapık ...şer i..ne partililer dönmeler chpkkhdpliler buralardan yetişiyor. Çekirdekte yetistiriyorlar
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Gence

Bunun tek karşılığı var oda kırbaç ve idam
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