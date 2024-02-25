Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı

EGO Genel Müdürlüğüne bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık arttırmada, bisikletten televizyona, cep telefonundan boks eldivenine, fotoğraf makinesinden müzik aletine kadar birçok farklı ürün yer aldı.

Bazı vatandaşlar, Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nın koridorunda yapılan açık arttırmanın alanının darlığına ıslık çalarak tepki gösterdi. Eşyaların, vatandaşlara daha yakın bir bölüme çekilmesiyle açık arttırma başladı.

Toplu taşıma araçlarında bir yolcu tarafından unutulan bisiklet, açık arttırmada 2 bin liraya, motosiklet kaskı da 700 liraya alıcı buldu.

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent Kılıç, açık arttırmaya vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade ederek, 2 binden fazla ürünün satışa sunulduğunu söyledi.

- Bir yıl süreyle sahiplerini bekliyor

EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'da yolcular tarafından unutulduktan sonra görevli şoförler ve hareket memurları tarafından "Kayıp Eşya Servisi"ne teslim edilen eşyadan, üzerinde bilgi bulunanlar sahiplerine ulaştırılıyor.

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Sahiplerine ulaşılamayan eşyanın listesi, her ay dönemsel olarak EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr" başlıklı internet sayfasında yayınlanıyor.

Eşyalar, sahiplerine 1 yıl içinde ulaşılamaması durumunda açık arttırmayla satılıyor.