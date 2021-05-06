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Yerel Top oynayan 8 yaşındaki çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti
Yerel

Top oynayan 8 yaşındaki çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde top oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:37:00 -
Top oynayan 8 yaşındaki çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesi, Yassıçalı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla top oynayan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer, bir anda fenalaşarak yere düştü.

Babası tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane morguna kaldırılan Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yassıçalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Göçer'in 7 Mayıs'ta 9 yaşına gireceği öğrenildi.

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