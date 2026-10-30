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Dünya Tom Barrack’tan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası mesaj
Dünya

Tom Barrack’tan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası mesaj

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Tom Barrack’tan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası mesaj

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Başkan Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi öncesinde liderlerin bir araya geldiği akşam yemeğine de dikkat çeken Barrack, Hazar'dan Akdeniz'e uzanan Türk devletlerinin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Bölgesel iş birliğinin önemine işaret eden Barrack, iki liderin ortak vizyonunun güçlü ortaklıklar ve kesintisiz iş birliğiyle barış, istikrar ve refahı ilerletmek olduğunu belirtti.

 

"ÇATIŞMA DEĞİL, TİCARET"

Barrack, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump ve Başkan Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi öncesinde liderlerin katıldığı akşam yemeğinde ortaya çıkan diyalog ruhunu daha da ileri taşıyor.

Hazar'dan Akdeniz'e uzanan Türk devletleri; Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasında yer alıyor. Bu bölge, gelecek neslin refahını şekillendirecek enerji, ticaret ve bağlantı koridorlarının merkezinde bulunuyor.

Türk devletleri arasındaki ortaklık, her iki başkanın da paylaştığı vizyonun temelini oluşturuyor: Çatışma yerine ticaretin esas alındığı, güçlü ortaklıkların ve devam eden iş birliğinin herkes için barış, istikrar ve refahı ileri taşıdığı bir bölge."

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