  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin geri dönülmez gerçeği açıkladı Hedef, sanayicinin sorunlarına çözüm üretmek! Bahçıvan İSO Meclis başkanlığına aday oldu Atatürk’ün resmini bıçaklayan öğretmen tutuklandı! Fıkra bu kadar! Terörün hamilerinden terör zirvesi Sosyal medyayı sallayan iddia! Yıldırım’ın sürttüğü o araba satışta! Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu! En son Cemil Tugay ziyaret etmişti! Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş’ı kabul etti Fon Koordinasyon Kurulu’nun sekizinci toplantısı sona erdi! Ödeme tarihleri netleşti Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu BBP Lideri Destici’den flaş açıklamalar! ‘Seçim 2028 yılında adayımız da Erdoğan’
Ekonomi SPK yabancı finans kuruluşlarına ilişkin iddiaları yalanladı
Ekonomi

SPK yabancı finans kuruluşlarına ilişkin iddiaları yalanladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
SPK yabancı finans kuruluşlarına ilişkin iddiaları yalanladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı basın yayın organlarında yer alan ve yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

SPK'den yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine ve yatırım pozisyonlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan, somut bilgi ve belgelere dayanmayan iddialara yer verildiğinin görüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir."

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23