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Aktüel Tokyo Olimpiyatları "Kovid-19 olsa da olmasa da" gelecek yıl yapılacak
Aktüel

Tokyo Olimpiyatları "Kovid-19 olsa da olmasa da" gelecek yıl yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:39:01 -
Tokyo Olimpiyatları "Kovid-19 olsa da olmasa da" gelecek yıl yapılacak

ANKARA (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olsa da olmasa da gelecek yıl yapılacağını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Fransız AFP ajansına açıklama yapan Coates, Tokyo Olimpiyatları'nın planlandığı gibi gelecek yıl 23 Temmuz'da başlayacağını belirtti.

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen büyük deprem ve tsunamiye atfen "yeniden inşa" temasıyla düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'nın, "Kovidli ya da Kovidsiz" yapılacağını ve "Tünelin sonundaki ışık, Kovid'i alt eden Oyunlar" olacağını vurguladı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, temmuz ayında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sınırlı seyirciyle düzenlenebileceğini, açılış ve kapanış törenlerinin sadeleştirilebileceğini, tüm ülkelerden heyet ve personel sayısının azaltılabileceğini açıklamıştı.

Mori, nisan ayında ise oyunların, 2021'de de yapılamayacak olması halinde ertelenmek zorunda kalacağını bildirmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na 200 civarında ülkeden 11 binden fazla sporcunun katılması planlanıyordu.

IOC, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı, sağlık endişeleri yüzünden 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelemişti.


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