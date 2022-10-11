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Gündem TOKİ'den kurum personeliyle ilgili habere ilişkin 'Sümeyra Tuncer' açıklaması
Gündem

TOKİ'den kurum personeliyle ilgili habere ilişkin 'Sümeyra Tuncer' açıklaması

TOKİ Başkanlığı tarafından, TOKİ’de uzman olarak çalışan Sümeyra Tuncer ile ilgili basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. İşte TOKİ'den kurum personeliyle ilgili basında yer alan habere ilişkin açıklama detayları...

Yeniakit Publisher
2022-10-11 18:48:00 - 2022-10-11 18:57:42
TOKİ'den kurum personeliyle ilgili habere ilişkin 'Sümeyra Tuncer' açıklaması

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığından, kurumda çalışan bir uzman personel hakkında çıkan habere ilişkin yapılan açıklamada, "Bu tip asılsız haberleri, TOKİ'nin gündeme getirilerek vatandaşlarımızın meşgul edilmesi ve kurumu yıpratmaya yönelik art niyetli faaliyetler olarak görüyoruz." ifadesine yer verildi.

TOKİ Başkanlığından, yapılan açıklamada, dün bir gazetede hakkında haber yayımlanan İdare Uzmanı Sümeyra Tuncer'in 14 Ocak 2014-1 Mayıs 2018 tarihlerinde TOKİ iştiraki Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ personeli olduğu, TOKİ'de geçici olarak görev yapmakta iken, söz konusu görevinden 1 Mayıs 2018'de ayrıldığı belirtildi.

Tuncer'in daha sonra Kütahya Belediyesinde göreve başladığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili yasal hükümleri çerçevesinde 31 Ekim 2018'de Belediyeden TOKİ'ye naklen atandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sümeyra Tuncer, İdaremizde görev yaptığı süre içerisinde rapor kullanmamış olup yasal yıllık izinlerini kullanmıştır. Ayrıca uzmanlık görevi dışında herhangi bir ticari kazanç getirici bir işle iştigal etmemektedir. Ancak bu personelimizle ilgili bu konunun çeşitli zamanlarda gündeme taşınmasını anlamakta zorluk çektiğimizi belirtmek istiyoruz. Bu tip asılsız haberleri TOKİ'nin gündeme getirilerek vatandaşlarımızın meşgul edilmesi ve kurumu yıpratmaya yönelik art niyetli faaliyetler olarak görüyoruz. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur."

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