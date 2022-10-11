Güneş tutulması nedir? 2022 Türkiye Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, nereden görülecek? Güneş tutulması etkileri

2022 yılının önemli doğa olayları arasında parçalı güneş tutulması yer alıyor. Bu sene ikincisi gerçekleşecek olan Güneş Tutulması etkileri doğa ve gökyüzü olaylarını sevenler tarafından merak edilmeye başlandı. Ekim ayının son haftası gerçekleşecek olan ikinci Güneş tutulmasının pek çok etkileri olabileceği biliniyor. Tutulma; İzlanda, Avrupa, Kuzey-Doğu Afrika gibi bölgelerden izlenebilecek olup ülkemizden görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Güneş tutulmasının en iyi Rusya'dan görülecek Peki; Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? 2022 Güneş tutulması saat kaçta başlayacak, hangi ülkelerde görülecek? Türkiye’de görülecek mi? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güneş tutulmasının bu yıl ikincisi gerçekleşecek. 2022 yılı önemli gök olayları takvimi yayınlandı. Böylece parçalı güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü meydana gelecek. Tutulma Türkiye saati ile 12:40 ile 15:05 arasında gerçekleşecek. Tutulmanın üst aşaması 13:50'de olacak. Kısmi güneş tutulması sırasında, Güneş bir hilal gibi görünecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ? TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Hava açık olduğu takdirde ülkemizden izlenecek.

İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den izlenebilecek.

Güneş tutulması Türkiye'den kısmen görülecek. Yani tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Ay'ın, yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girer. Bununla birlikte Ay, Güneş'i kısmen veya tümüyle örter. Bu durumda Güneş Tutulması meydana gelir.

Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Güneş tutulması etkileri

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

Güneş tutulmasında Peygamber efendimiz (sav) ne yapardı?



Sahih hadis kaynaklarında belirtilenlere göre Efendimiz (SAV), güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır. (Müslim, Küsuf, 3-5). Peygamber Efendimiz Ay tutulması ve Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazlardan olan Husuf namazı ve Küsûf namazını da tavsiye etmiştir.

Güneş tutulması dinimizde ne anlama gelir?

Hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere Dünya'da Güneş ve Ay tutulmasının gerçekleşeceği vakit Müslüman kimseler için ibadette bulunmak en makbulüdür. Efendimiz (SAV), ise güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır.

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