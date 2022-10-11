Ehliyetini yenilemeyenlere ceza uygulanacak! Nüfus Müdürlüğü'nden randevunuzu alın!

Halen ehliyetini yenilememiş olanlar dikkat! Dijitalleşme süreci kapsamında yenilenmesi gereken eski tip sürücü belgelerine veda ediliyor. Yeni ehliyetler çip ve dijital imza ile daha güvenli hale getirilirken ehliyet yenilemede son gün geçtiği takdirde idari para cezasını beraberinde getirecek. Bu noktada "Ehliyet yenileme son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 2022 ehliyet yenileme son tarih ve sürücü belgesi yenileme hakkında tüm detaylar…

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİNDE SON TARİH AÇIKLANDI!

Ülkemizdeki binlerce sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme işleminin son tarihi vatandaşla paylaşıldı. Sürücüler, 31 Aralık 2022 tarihine kadar İlçe Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla eski ehliyetlerini yeni sürücü belgesi kartlarıyla değiştirebilecek. Bu süreçte, kullanabilmeleri için geçici bir form verilecek.

31 Aralık 2022'den sonra trafikte eski sürücü belgesiyle tespit edilen kimselere idari para cezası uygulanacak. Buna ek olarak, 31 Aralık, takvimde Cumartesi gününe denk geldiği için ve hafta sonu Nüfus Müdürlükleri kapalı olduğu için 30 Aralık Cuma günü son resmi işlem tarihi olarak geçiyor.

ESKİ EHLİYETLER İÇİN SON UYARILAR!

1 Ocak 2016 tarihi öncesinde düzenlenmiş ehliyetler 2022 yılı içerisinde geçerliliğini yetirecek. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ehliyet yenileme son tarih ardından eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam edenlere idari para cezası kesilecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İŞLEMİNDE ADAYLARDAN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR

Yeni ehliyet randevusu oluşturup Nüfus Müdürlüklerine gideceğiniz gün önceden hazırlamanız gereken birtakım evraklar bulunuyor. Bunlardan ilki, herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan alacağınız "Sürücü olur" raporu. Bunun dışında, MERNİS sisteminde adres bilgilerinizin kayıtlı olması gerekiyor. Eğer başka bir adresten teslim almak istiyorsanız bunu ayriyeten bildirmeniz şart. Son olarak, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf da tüm adaylardan talep ediliyor. Bu belgeler dışında nüfus cüzdanınızı veya kimlik kartınızı da götürmeyi unutmayın.

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.

Randevu alıp gerekli belgelerle birlikte sürücü belgesi yenileme işlemi yapılmasının arından kısa bir süre içinde yeni ehliyet ilgili kişilere ulaştırılacak.

Nüfus Müdürlüğü ehliyet için Gerekli Belgeler

Randevu öncesinde ehliyet yenileme ücreti anlaşmalı bankalara yatırılmalı. Daha sonra;

- Kimlik belgesi

- Eski sürücü belgesi

- Güncel sağlık raporu

- Biyometrik fotoğraf gibi gerekli belgeler teslim edilerek yenileme işlemi tamamlanabilir.

Nüfus Müdürlüğü ehliyet randevu: Ehliyet yenileme e-devlet adresi www.nvi.gov.tr (sürücü-belgesi)

Ehliyet randevu Tel: ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi.

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