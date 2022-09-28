Tokide orta gelir grubu nedir 2022? TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları, orta gelir ne kadar, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir?

TOKİ ORTA SINIF KONUT KAMPANYASI NEDİR? | Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası, Çevre, ŞEhircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez de orta gelir grubu için yeni konut kampanyasını duyurdu. Bakan Kurum, orta gelir grubunda olan kişiler için Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüldüğünü söyledi. Peki TOKİ orta sınıf konut kampanyası nedir? TOKİ Orta Gelir Grubu başvuru şartları, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir? İşte detaylar...

TOKİ ORTA SINIF KONUT KAMPANYASI NEDİR 2022?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı. Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

"YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN KREDİ VE FAİZLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Bu konuda çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda işin finansmanı ve kredi faizi üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.

"KAMU BANKALARI BAŞROLDE OLACAK"

2020 yılındaki kampanyada kamu bankaları düşük faizli kredi ile destek vermişti. Yine benzer bir düşük faizli konut kampanyasının gelmesi bekleniyor.

"KONUT FİYATLARI GERİ GELİYOR"

Konut piyasasında fiyatların geri geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz. Konut fiyatlarının yükselmesi durdu. İnşaatı devam edenler mecburen konutlarını satmak zorundalar" dedi.

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile piyasanın regüle edildiğinin altını çizen Bakan Kurum, projeye yaklaşık 5 milyon başvuru yapıldığını belirtti.

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TOKİ ORTA GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

TOKİ EVİ KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ evi kiraya verilebiliyor mu sorusuna TOKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklama şu şekildedir: Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU BAŞVURU TARİHLERİ

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU İNİDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.

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TOKİ BAŞVURU SORGULAMA | TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - TOKİ kura ne zaman?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesinde Başkan Erdoğan'ın detayları açıklamasının ardından bşavurular başladı. Daha ilk günlerden milyonlarca başvuru yapılan projede başvurular 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları ise 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında TOKİ başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOKİ KURA NE ZAMAN?

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını bildirdi. Kura çekilişinin 2023 Mart ayında sonlanmasıyla TOKİ sosyal konut başvuru ücretini yatıran vatandaşlara kura çıkmaması halinde, 500 lira olan ücret IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine iade edilecek.

2022 TOKİ KAÇ VADE YAPILIYOR?

TOKİ'nin resmi sitersinde yer alan bilgiye göre, konutlar, %10 peşin 240 ay (20 yıl) vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ; Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih 14 Eylül Çarşamba günü başladı.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

Kura çekimi beklenecek.

Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

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