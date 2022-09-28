EGM son dakika duyurdu: Polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? EGM polis promosyonu ne kadar?

Milyonlarca emniyet mensubunu yakından ilgilendiren son dakika promosyon haberi geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından promosyon anlaşmasıyla ilgili detayları paylaştı. Peki, polislere ne zaman ve ne kadar promosyon verilecek? İşte EGM Polis promosyonunda son dakika gelişmesi...

2022 Polis maaş promosyonu miktarı belli oldu! 1 Kasım'dan itibaren ödenecek

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

İlginizi çekebilir → 28 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları çakıldı: serbest piyasada altın fiyatları ne kadar? → TIKLAYINIZ

EMNİYET'TEN SON DAKİKA POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), revize edilen polis maaş protokolü ile ilgili her personele 3 yıl için toplam 27 bin TL ödeneceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislere ödenecek maaş promosyonun 3 yıl için toplam 27 bin lira olacağını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, maaş promosyonu ile görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, “Yeni promosyon, protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir” denildi.

Açıklamada, Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokollerinin de iptal edilerek yeni protokole dahil edileceği, diğer bankalarla devam eden protokollerin ise sözleşmelerin bitiş tarihinde yeni protokole dahil olacağı belirtildi.

EGM'den Yapılan Yazılı Açıklama

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın maaş promosyon protokolünün, 18 Mart 2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası AŞ ile imzalandığı hatırlatılarak, "Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti. Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir" denildi.

'HER PERSONELE 27 BİN TL ÖDENECEK'

Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu protokolün revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz"

İlginizi çekebilir → 2022 Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili anlam, önemi ve fazileti nedir? → TIKLAYINIZ