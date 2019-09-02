TOKİ ucuz konut 2019 hangi illerde

TOKİ ucuz konut başvurusuna yoğun ilgi söz konusu. TOKİ’den ev almak isteyenler TOKİ ucuz konut projesi hangi illerde var? TOKİ hangi illere konut yapıyor? 2019’da Toki hangi illerde konut yapacak? TOKİ başvuru şartları neler? sorusunu sormakta. TOKİ Türkiye'nin farklı yerlerinde uygun fiyat ve ödeme kolaylığıyla binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kira öder gibi eve kavuşup ev sahibi olmak isteyenler TOKİ başvurularına yoğun ilgi göstermekte.

Toki’nin 2019 yılında yüksek miktarda zam yapmayacağı ve 2+1 dairelerin ortalama 100-150 bin TL bandında satılacağı söyleniyor. İstanbul ve bazı projelerde fiyatlar bu rakamın biraz daha üzerine çıkabiliyor. Toki, hangi daire tipinde hangi projede fiyatların ne kadar olacağını “satış duyurusu” ile açıklıyor. Tüm projelerin satış duyuruları sayfamızda yer alıyor. TOKİ’den yapılan konut satışına yönelik açıklamada, “Ülkemizin konut ihtiyacından ötürü, Toplu Konut İdaresi olarak kısa zaman içerisinde çok konut üretebilmeyi hedef edindiğimiz için alt gelir grubu ve sosyal konut nitelikli konut planlarında üretim yapmakta ve bu yönde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Satışa arz edilen tüm projelerde satış koşulları belirlenirken, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmaya yönelik ön şartlar ve satış koşulları koyarak hedef kitleye yönelik satış politikası uygulamaya özen gösterilmektedir.” denildi.

TOKİ’nin hangi illerde konut yaptığını ve TOKİ satışlarından haberdar olmak için tıklayınız

TOKİ başvuru şartları

Toki 2 tip satış yapıyor; kuralı satış ve açık satış. Açık satış yönteminde şartlar projeden projeye değişiyor ve bir kaç kez açık satışa çıkıp satılamayan projelerde şartsız satış yapılabiliyor. Kuralı satış içinse alt gelir grubu ve orta gelir grubu için farklı şartlar bulunuyor.

2019 yılı Toki konutları “kuralı satış”lar için alt gelir grubu için başvuru sahibinde aranan şartlar şöyle olacak;

25 yaşını doldurmuş olması

Hiç evi olmaması

Toki’den daha önce ev veya kredi almamış olması

Aylık hanehalkı gelirinin 5.000 TL’nin altında olması

Aile adına yalnızca bir başvuru yapılmış olması

Konutun satıldığı il sınırları içerisinde 1 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması

2019 yılında kuralı olarak satışa çıkan orta gelir grubu Toki konutları için başvuru sahibinde aranan şartlar ise şöyle

18 yaşını doldurmuş olması

Hiç evi olmaması

Toki’den daha önce ev veya kredi almamış olması

Aile adına yalnızca bir başvuru yapılmış olması

Konutun satıldığı il sınırları içerisinde 1 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması (Bazı projelerde)