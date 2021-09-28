TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları isim listesi
TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları Turhan TOKİ kura sonuçları isim listesi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Tokat Turhal konut kurası yapılı. Tokat Turhal TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Turhal TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Turhal kura sonucu sorgulama.
Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Turhal TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. İşte Tokat Turhal TOKİ kura sonucu sorgulama…
Tokat Turhal TOKİ kura çekiliş sonuçları
İsmail Ayvaz
Esmanur Kalkan
Ünzile Genç
Ömer Faruk Uz
Ömer Tunç
İlhan Görgülü
Mustafa Özdemir
Hüseyin Bekaroğlu
Yusuf Kaya
Leyla Başar
Mehmet Şer
Ayhan Böğür
Ayşe Petek
Ayhan Demir
Emir Ketenci
Sırma Şahin
Mehmet Göçer
Fadime Akdoğan
Emine Savaş
Hasan Soylu
Ömer Kaplan
Muhammed Emre Köylü
Fatih Şahin
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın