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Ekonomi TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları isim listesi

TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları Turhan TOKİ kura sonuçları isim listesi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Tokat Turhal konut kurası yapılı. Tokat Turhal TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Turhal TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Turhal kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 11:32:00 - 2021-09-28 11:35:41
TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları isim listesi

Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Turhal TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. İşte Tokat Turhal TOKİ kura sonucu sorgulama…

Tokat Turhal TOKİ kura çekiliş sonuçları

İsmail Ayvaz

Esmanur Kalkan

Ünzile Genç

Ömer Faruk Uz

Ömer Tunç

İlhan Görgülü

Mustafa Özdemir

Hüseyin Bekaroğlu

Yusuf Kaya

Leyla Başar

Mehmet Şer

Ayhan Böğür

Ayşe Petek

Ayhan Demir

Emir Ketenci

Sırma Şahin

Mehmet Göçer

Fadime Akdoğan

Emine Savaş

Hasan Soylu

 Ömer Kaplan

Muhammed Emre Köylü

Fatih Şahin

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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