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TOKİ Niğde Efendibey konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

TOKİ’nin Niğde'de inşa ettiği bin 285 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim projesi konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Projedeki 2+1 ve 3+1 dairelerdeki aylık taksitler, memur maaş artış oranına göre ocak ve temmuz aylarında yapılıyor. Peki TOKİ kura sonuçlarına göre hak sahibi olanlar konut sözleşmesini ne zaman yapıyor? TOKİ Niğde Efendibey kentsel dönüşüm konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

30 Ağustos 2019 Cuma 12:08
TOKİ Niğde Efendibey konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

TOKİ’nin Niğde'de inşa ettiği bin 285 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim projesi konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Projedeki 2+1 ve 3+1 dairelerdeki aylık taksitler, memur maaş artış oranına göre ocak ve temmuz aylarında yapılıyor. Peki TOKİ kura sonuçlarına göre hak sahibi olanlar konut sözleşmesini ne zaman yapıyor? TOKİ Niğde Efendibey konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

TOKİ kura çekilişi sonucu kurada adı çıkan ve adı çıkmayan herkese TOKİ SMS bilgilendirme mesajı göndererek kura sonucu hakkında bilgilendirmede bulunacak. TOKİ kurasında adı çıkanlar öncelikle konut peşinatı için belirtilen tutarı bankaya yatırmakla mesul olacaklar. Ardından TOKİ daire çekilişi yapılacak ve hak sahiplerinin hangi daireleri satın alacakları yine kura yöntemi ile belirlenecek. Kura çekilişi ile adı çıkmayan kişilere para iadesi yapılacak.

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. 3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmem gereken belgeler neler?

1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl), 2.Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge

Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödediğim taksitleri geri alabilecek miyim?

Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:08
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