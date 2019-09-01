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TOKİ Konya Meram Gödene evlerine ne zaman başlanacak?

TOKİ Konya Meram Gödene 804 konutta hak sahibi olan vatandaşlar, Meram Gönen evlerine başlandı mı? Konya Meram Gödene konutlarının teslim tarihi ne zaman sorusunun cevabını araştırmakta.

01 Eylül 2019 Pazar 17:24
TOKİ Konya Meram Gödene evlerine ne zaman başlanacak?

TOKİ Konya Meram Gödene 804 konutta hak sahibi olan vatandaşlar, Meram Gönen evlerine başlandı mı? Konya Meram Gödene konutlarının teslim tarihi ne zaman sorusunun cevabını araştırmakta.

TOKİ’den Gödene konutları için yapılan açıklamada, “Söz konusu proje için firmanın tasfiye kararı değerlendirilmekte olup, sonuca göre İdaremiz tarafından gerekli işlemler yapılacaktır. Teslim programına ilişkin gelişmeleri web sitemiz www.toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Teslim programına ilişkin gelişmeleri TOKİ’nin web sitemiz www.toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.” denildi.

Meram Gödene TOKİ  projesinde en düşük konut bedeli 112 bin 835 TL, en yüksek konut bedeli ise 180 bin 848 TL olarak belirlendi.Peşinat bedellerinin 11 bin 284 TL ile 45 bin 212 TL arasında değiştiği TOKİ Gödene projesinden 96 ay, 108 ay ve 120 ay vadeyle konut sahibi olunabiliyor. Projedeki konutların kura çekilişi 6 Aralık'ta yapılmıştı.

 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 17:24
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