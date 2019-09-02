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TOKİ kimlere faizsiz kredi veriyor? TOKİ faizsiz konut kredisi sorgulama

TOKİ konut başvuruları ve TOKİ faizsiz konut kredi oranlarını araştıran vatandaşlar, TOKİ tarafından kullandırılan faizsiz konut kredisi ile ilgili detayları merak ediyor. TOKİ faizsiz konut kredisi e devlet üzerinden sorgulanabilmekte. Peki, TOKİ kimlere faizsiz konut kredisi veriyor. TOKİ'nin faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir, başvurular nasıl yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:36
TOKİ kimlere faizsiz kredi veriyor? TOKİ faizsiz konut kredisi sorgulama

TOKİ konut başvuruları ve TOKİ faizsiz konut kredi oranlarını araştıran vatandaşlar, TOKİ tarafından kullandırılan faizsiz konut kredisi ile ilgili detayları merak ediyor. TOKİ faizsiz konut kredisi e devlet üzerinden sorgulanabilmekte. Peki, TOKİ kimlere faizsiz konut kredisi veriyor. TOKİ'nin faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir, başvurular nasıl yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ kendi ürettiği konutlar için alıcılara faizsiz kredi imkanı sunuyor. 120 bin TL’lik ev aldıysanız ve 20 bin TL peşin verdiyseniz kalan 100 bin TL borcunuzu, ayda 1.000 TL taksitle 100 ayda ödeyebiliyorsunuz. Ancak TOKİ, bu taksitlere her 6 ayda bir kez enflasyona göre zam yapıyor. Alt gelir grubunda taksitler Üfe, Tüfe veya memur maaş zammından hangisi düşükse ona göre yapılıyor. Orta gelir grubunda ise taksitler memur maaş zammında endeksli. Ancak 2018’de yaşanan yüksek enflasyon sonrası TOKİ 2019 yılı için bir karar aldı. Buna göre TOKİ 2019 yılında alt gelir grubunda ilk 6 ayda yüzde 4 ve ikinci 6 ayda yüzde 4 olmak üzere en fazla yüzde 8 zam yapacak. Orta gelir grubunda ise bu rakam 5+5 olacak. Enflasyon bu rakamların altında kalırsa da bu kez enflasyona göre indirim yapılacak. TOKİ taksit ödemeleri sözleşme imzalanan bankaya yapılıyor. TOKİ sözleşmeleri ise Ziraat veya Halk Bankası tarafından gerçekleştiriliyor. TOKİ projelerinde alt gelir grubu taksitleri daire tesliminden sonra başlıyor. Orta gelir grubu ise ilk taksitini sözleşme imzalandıktan sonraki ay yapıyor.

TOKİ faizsiz konut kredileri

Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu’ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir.  Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

TOKİ faizsiz konut kredi oranları nasıl belirleniyor?

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2019 yılı için 137.000,00 TL’dir. Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının ¼ 'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1’i oranında masraf alınır.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:36
  1. TOKİ kimlere faizsiz kredi veriyor?
  2. TOKİ faizsiz konut kredisi sorgulama
  3. TOKİ faizsiz konut kredi oranları nasıl belirleniyor?

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