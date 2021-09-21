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Gündem Tokat'taki 4,3 büyüklüğünde deprem sonrası Valisi Ozan Balcı'dan açıklama
Gündem

Tokat'taki 4,3 büyüklüğünde deprem sonrası Valisi Ozan Balcı'dan açıklama

4,3 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 20:23:00 -
Tokat'taki 4,3 büyüklüğünde deprem sonrası Valisi Ozan Balcı'dan açıklama

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, depremin yaklaşık 10 saniye kadar sürdüğünü belirterek, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyorlar. Gerekli araştırmalar yapılıyor. Bana gelen ilk bilgi. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi.

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