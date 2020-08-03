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Aktüel

Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:25:51 -
Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İverönü köyünde sulama göletine giren Hüseyin Gazi Kökçü (16) ile Fatih Kırık (16) bir süre sonra suda kayboldu.

Yanlarında bulunan bir çocuk, köylülere haber verdi. Vatandaşlar ise durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Tokat AFAD su altı ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu 2 çocuğun cesedi göletten çıkarıldı.

Cesetler, savcının yaptığı incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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