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Aktüel Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:24:36 -
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Derbent Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde Abdullah Kaplan idaresindeki 60 AAU 985 plakalı otomobil ile Mert Dündar yönetimindeki 60 HZ 221 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kaplan'ın kullandığı otomobildeki Murat Karataş, Sefa Karataş ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada Kaplan'ın kullandığı otomobildekilerin gece ekmek fırınında çalıştıkları, iş bitimi evlerine döndükleri öğrenildi.

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