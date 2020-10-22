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Spor Tokat Belediye Plevnespor'da galibiyet sevinci
Spor

Tokat Belediye Plevnespor'da galibiyet sevinci

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:17:02 -
Tokat Belediye Plevnespor'da galibiyet sevinci

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor'da, Haliliye Belediyespor maçında alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan antrenör İlker Altan, Haliliye Belediyespor maçının zor olacağını bildiklerini kaydederek, "İlk seti kaybettik ancak sonraki setleri alarak maçı 3-1 kazandık ve 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Haliliye Belediyespor maçını kazandığımız için mutluyuz. Ligde 3 maçımız eksik ve 9. sıradayız." dedi.

Üç günde bir maç oynadıklarını anlatan Altan, "Bu bizi fiziksel olarak çok yoruyor. Hafta sonu deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacağız. Zor bir maç olacak. Rakibimiz, milli oyunculardan kurulu bir takım. Elimizden geleni yapacağız. Hazırlıklara başladık." diye konuştu.


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