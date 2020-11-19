  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tokat Belediye Plevne'de hedef Arhavi Voleybol karşısında galibiyet
Spor

Tokat Belediye Plevne'de hedef Arhavi Voleybol karşısında galibiyet

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:47:32 -
Tokat Belediye Plevne'de hedef Arhavi Voleybol karşısında galibiyet

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de hedef, Arhavi Voleybol maçını kazanmak.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8. hafta erteleme maçında Halkbank'a 3-1 yenildiklerini hatırlatarak, "Kaybettik ama maçtan gerekli dersleri çıkardık. Takımımın gösterdiği mücadele beni umutlandırdı. Seyir zevki yüksek, kaliteli bir maç oldu. İlk 2 set servis karşılamada problem yaşadık maç içinde çözdük. Fakat daha sonrasında hücum yapmakta sıkıntı yaşadık. İyi servis atıp iyi blok yaptığımız bir maç oldu. İyi maç çıkardık fakat galip gelemedik. Rakibi tebrik ediyorum iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu deplasmanda Arhavi Voleybol ile karşılaşacaklarını belirten Altan, "Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Yoğunluğumuz fazla. Arhavi Voleybol maçında iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Maçın hazıklıklarını sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini kapsıyor. Trafik cezalarıyla ilgili flaş gelişme resmi gazetede yayımladı. Yapılandırma yasasında 100 binlerce ara..
Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...
Gündem

Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Tür..
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay