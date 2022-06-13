TOGG'un fiyatı kesinleşti! Vay anam vay

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un 2023 yılında satışa çıkması bekleniyor. TOGG'un fiyatı ise 1 milyon lira olarak belirlendi. TOGG'un satışa çıkacağı 2023 yılı için birçok AK Parti milletvekilinin talepte bulunup sıraya girdiği öğrenildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Kızılcahamam kampında yerli otomobille ilgili son durum gündeme geldi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un 2023 yılında satışının yapılmaya başlayacağını, bu sene sonunda ise ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılacağını söyledi.

Kampta birçok milletvekili satın alma başvurusu yaptı

Toplantıda ayrıca TOGG’u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de Bakan Varank’a talepte bulunduğu öğrenildi. Bakan Varank’ın bu talepleri aldığı ve ilerleyen süreçlerde değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.

Fiyatı 800 bin lira ila 1 milyon lira arasında...

Türkiye’deki otomotiv sektörünü yakından izleyen gazetecilerden Emre Özpeynirci, TOGG'un fiyatı hakkında, "TOGG’un CEO’su, Türkiye’deki C-SUV sınıfındaki konvansiyonel araçlarla rekabet edeceklerini açıkladı. Bu araçların mevcut fiyatları 800 bin-1 milyon TL bandında değişiyor. Rekabet kanununa aykırı olduğundan TOGG’un fiyatını düşürmek için ÖTV desteği getiremezler ama başka bir teşvik uygulanabilir" açıklamasını yapmıştı.

Euro 11 lira iken 450 bin lira olarak duyurulmuştu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile fabrikada yaptığı gezi sonrası, TOGG'un maliyetinin 40 bin Euro (450 bin TL) olacağını tahmin ettiğini söylemişti Altaylı, Euro 11,75 lira civarında seyrederken yaptığı yorumda "Euro daha fazla artarsa ben bile alamam" demişti.