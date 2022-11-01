TOGG'a muhalefet edenlere Ahmet Hakan'dan sert tepki

Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı yapıldı. Açılış töreninde ilk yerli otomobil Togg, banttan indi. Banttan inen "Anadolu Ateşi" kırmızısı aracın direksiyon koltuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un banttan inmesinin ardından bazı çevreler tarafından olumsuz yorumlar yapıldı. Her şeye muhalefet etmeye hevesli bir takım çevrelerin olduğunu yazısında belirten Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Muhalif bazı siyasiler, “yok şöyleydi, yok böyleydi” falan diye TOGG’a muhalefet ediyorlar. İşi gücü bırakmışlar, TOGG’la uğraşıyorlar. Yeryüzünün en akılsız muhalif tutumları arasında ilk beşe girer bu tutum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "En akılsız muhalefet: TOGG’a muhalefet" başlıklı yazısı şöyle:

Muhalif bazı siyasiler, “yok şöyleydi, yok böyleydi” falan diye TOGG’a muhalefet ediyorlar. İşi gücü bırakmışlar, TOGG’la uğraşıyorlar.

Yeryüzünün en akılsız muhalif tutumları arasında ilk beşe girer bu tutum.

TOGG olayına...

Halkın genel yaklaşımının ne olduğu konusuna zerre kadar kafa yormamışlar.

- Ahalinin duyduğu heyecandan zerre kadar haberdar değiller.

- Devrim arabalarının hikâyesine zerre kadar odaklanmamışlar.

- Muhalif çizgideki vatandaşın bile olumlu bakışının zerre kadar farkında değiller.

En akılsız muhalefet: TOGG’a muhalefet

Öyle dar görüşlüler ki...

TOGG nedeniyle iktidar lehine doğan havayı, ancak TOGG’u örseleyecek çıkışlar yaparak dağıtabileceklerini zannediyorlar.

Ve vatandaş da şu iki siyasi çizgiyle baş başa kalıyor:

BİR: Bir yanda sınai ve fikri hakları Türkiye’nin olan bir otomobil üretmeye çalışan siyasi çizgi...

İKİ: Bu çabaya köstek olmaya çalışan, bu çabanın başarılı olmasını istemiyor gibi görünen siyasi çizgi...

Kendini fanatik olmayan, gözü dönmemiş olan, olaylara sağduyuyla yaklaşan bir vatandaşın yerine koy.

Hangi siyasi çizgiye gönlün gider?

Oysa yapılması gereken çok ama çok basit bir şey.

Çıkacaksın...

“Bu iyi. Bu güzel. Bu şahane. Biz geldiğimizde bunu sürdüreceğiz. Hatta daha iyisini yapacağız” diyeceksin.

Ve ardından da susacaksın.

Sadece susacaksın.

Hem böyle adımlar atmıyorlar hem de ağlıyorlar, “Nasıl oldu da biz psikolojik üstünlüğü kaybettik?” falan diye.

İyi de siz böyle tutumlar sergilemeye devam ederseniz...

Bırakın psikolojik üstünlüğü...

Kendi psikolojinizin darmaduman olmasını bile engelleyemezsiniz.