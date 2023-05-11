TOGG'a büyük ilgi, tam not aldı! Paycell altyapı kurdu TOGG dijitalden satıldı! Türkiye'nin yerli otomobili...

EKONOMİ SERVİSİ

Şirket 2.8 milyar lira kâr yazarken, gelirlerini 17.2 milyar liraya çıkardı. KAP'ta yer alan rapora göre, “Turkcell Türkiye abone bazı çeyreksel bazda net 48 bin abone kazanımı ile artış kaydetti. Çeyreksel bazda net 342 bin mobil faturalı abone kazanımı gerçekleşti. Faturalı abone oranı yüzde 69.1 oldu. Net 38 bin fiber abone kazanımı gerçekleşti. 160 bin yeni haneye fiber erişimi sağlandı.”

ŞARJI DA ONUNLA ALACAĞIZ

KAP'ta yer alan açıklamada Togg'a ilişkin şu ayrıntı dikkat çekti: “Ön satışta üretiminin 9 katı talep alan yerli ve milli akıllı cihazımız Togg T10X’in ilk teslimatları nisan ayında yapılmaya başlandı. Dünyada elektronik cüzdan üzerinden satışı yapılan ilk araç olma özelliğine sahip T10X’in ön satışı sürecinde, Paycell’in altyapısını sunduğu Truemore cüzdanı ile yaklaşık 11 milyar TL hacme aracılık ettik. Kurumsal tüketicilerin kullanımı için tasarlanan ve yüksek talep gören Paycell sanal POS ürünümüz, 'Trugo' şarj istasyonlarındaki ödemelere de aracılık edecek.”

ARPU ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Şirket ayrıca “Enflasyonist fiyatlama politikamız çerçevesinde, tarife fiyatlarının 2021 sonundan itibaren istikrarlı bir şekilde güncellenmesi ve enflasyondaki yavaşlama ile mobil ARPU (Kullanıcı başına ortalama gelir) büyümesi beklentilerimiz doğrultusunda enflasyonu geride bıraktı.” bilgisine yer verdi. Açıklamada, “Depremden kaynaklı negatif etkilere rağmen, yukarı yönlü momentumunu sürdüren Mobil ARPU, yılın birinci çeyreğinde yüzde 67.9 artış gösterirken, bu dönemde ortalama enflasyon yüzde 54.3 seviyesinde gerçekleşti. Aydınlık'a göre: Daha uzun kontrat süresi ile mobile göre fiyat güncellemelerinin gelire yansımasının daha uzun sürdüğü sabit tarafta, deprem bölgesindeki müşteriler için alınan aksiyonların da negatif etkisiyle Sabit Bireysel Fiber ARPU yıllık bazda yüzde 31.4 büyüdü.” denildi.

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