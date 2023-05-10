Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta fiyatlar değişiyor! 10-11 Mayıs Benzine ve Motorine indirim veya zam var mı?

Benzin ne kadar oldu? Motorine zam mı geldi? 10-11 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Benzin ne kadar oldu? Motorine zam mı geldi? 10-11 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe indirimlerin ardından motorin ve benzin grubu için yeni bir gelişme yaşandı.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 azalışla 76,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,97 dolardan alıcı buldu.

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Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki yükseliş öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 618 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 600 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.??

Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Küresel piyasalar ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklanırken, New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti.

Williams, Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini anımsatarak, bu yıl faizlerin düşmesi için bir sebep görmediğini, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) perşembe günü açıklayacağı aylık petrol raporu da yakından takip edilecek. Raporun, grubun fiyatları desteklemek için gelecek ay yapılacak toplantıda tekrar üretim kısma kararı alıp almayacağına yönelik ipuçları vereceği düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,27 ile 79,10 dolar aralığının direnç, 75,84 ile 74,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİR Mİ?

Haftaya düşüşle başlayan petrol Salı günü itibari ile 76 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolün 72 dolara düştüğü günlerde yurt içinde akaryakıta indirim geldi. Sonraki süreçte petrolün değer kazanmasıyla motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam geldi. Petrol fiyatlarından yıl boyu düşüşler gözlenmesi halinde akaryakıtın ucuzlaması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 19,76 TL

Motorin fiyatı: 18,58 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 19,81 TL

Motorin fiyatı: 18,64 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,17 TL

Motorin fiyatı: 18,98 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,16 TL

Motorin fiyatı: 19,06 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.