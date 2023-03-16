Togg için flaş hamle! Resmen duyuruldu... Durmak bilmiyor!

Togg'da bugün itibarıyla önsipariş süreci başladı. Fiyat listesi, başvuru şartları ve özellikleri tümüyle netleşen yerli otomobil için şimdi de şarj istasyonu için atağa geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2023 sonuna kadar 2 binden fazlası yüksek hızlı olmak üzere, 5 binden fazla şarj istasyonunun faaliyete geçmesini öngördüklerini belirtti.

Togg fiyatı, başvuru ve satış sürecine ilişkin tüm detaylar netleşirken şarj istasyonlarına ilişkin kritik bir açıklama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 81 ile yayılan araç şarj istasyonlarının sayısının artacağını bildirdi.

"Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişler bugünden itibaren alınmaya başlanacak" diyen Bakan Varank, "Bakanlığımızın destekleriyle kurulan 1571 hızlı şarj istasyonunun kullanıma sunulması için de hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 2023 sonuna kadar 2 binden fazlası yüksek hızlı olmak üzere, 5 binden fazla şarj istasyonunun faaliyete geçmesini öngördüklerini belirtti.

28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.

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