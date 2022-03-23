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Spor TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi
Spor

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ekibi BAXI Manresa'ya 85-70 yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 08:40:00 -
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi

Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 19-9 önde kapattığı mücadelenin devre arasına ise 39-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan BAXI Manresa, üçüncü periyodunu 59-51 üstünlükle geçtiği karşılaşmayı 85-70 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu, 23 sayı üreten TOFAŞ'lı Elgin Cook oldu.

4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle TOFAŞ, averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Darüşşafaka organizasyona veda etti

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6'ncı ve son maçında İtalya'nın Nutribullet Treviso ekibini deplasmanda 85-81 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 önde tamamlayan Darüşşafaka, soyunma odasına da 44-34 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan yeşil-siyahlı takım, üçüncü periyodunu 64-49 önde bitirdiği müsabakadan 85-81 galip ayrıldı.

Grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Darüşşafaka, averajla üçüncü sırada yer alarak organizasyona veda etti.

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