0553 313 94 23

TOBB Başkanı'ndan '18 Mart' mesajı: Bu hedeften vazgeçmeyeceğiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Çanakkale Savaşları, bizim en ağır şartlar altında dahi asla yenilgiyi kabul etmeyeceğimizin, bağımsızlık dışında bir alternatifimizin olmadığının dünyaya ilanıdır." ifadesini kullandı.

17 Mart 2019 Pazar 17:21
TOBB Başkanı'ndan '18 Mart' mesajı: Bu hedeften vazgeçmeyeceğiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale'de 104 yıl önce yazılan destanın, tüm dünyaya "bağımsızlık" ve "vatan sevgisi" üzerine verilen en güzel mesaj olduğunu aktardı.

Çanakkale Savaşları'nın, en ağır şartlar altında dahi asla yenilginin kabul edilmeyeceğinin, bağımsızlık dışında bir alternatifin olmadığının dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu şanlı destanın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri, cephe önünde ve gerisinde fedakarca canlarını ortaya koyanları bir kez daha sonsuz minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

"Bu hedef üzerine çalışmaktan vazgeçmeyeceğimiz"

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bu cennet topraklarda sahip olduklarımız için onlara çok şey borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bizlere ve bizden sonraki nesillere düşen de ülkemizi sonsuza kadar kardeşliğin ve kalkınmanın yaşanacağı, herkesin bir arada daha güzel günlere ulaşmak hedefiyle çalıştığı, dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi yapmaktır. Türk iş dünyası adına, bu hedef üzerine çalışmaktan vazgeçmeyeceğimizi yineliyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:21
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
  4. Çanakkale Savaşları
  5. Çanakkale Zaferi
  6. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  7. TOBB
  8. Rifat Hisarcıklıoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay..
    3. Vali Güzeloğlu korucularla bir araya..
    4. GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen..
    5. MHP İl Başkanı Karataş’tan 18 Mart..
    6. Başakşehir 90+7'de puanı kurtardı!
    7. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    8. Gençlerden Togar’a konvoylu destek
    9. Vali Memiş’ten 18 Mart Çanakkale..
    10. Yeni Zelanda’daki saldırı için 23..
    11. Bakan Varank, Siirt’te kanaat..
    12. Yahudi yerleşimcilerden Filistin..
    13. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    15. Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret
    16. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    17. TBMM Başkanı Şentop’dan Yeni..
    18. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    19. "Sporcu Buluşması"
    20. Türel, “Siyasette sözünü tutmaya..
    21. TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor:..
    22. 'Vizyon Başkan' Ali Koç korkutan..
    23. Başkan Uysal'dan gençlere: Enerjinizin..
    24. O ülkede şoke eden olay! PUBG Mobile..
    25. Kahtalı’dan terörle mücadele vurgusu
    26. Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor..
    27. TFF 3. Lig: Van Büyükşehir..
    28. Gözyaşlarına boğulan futbolcuları..
    29. "Yalova'nın en önemli gündem maddesi..
    30. Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu