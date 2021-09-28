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Ekonomi TMSF, uzman yardımcılığı giriş sınavı yapacak
Ekonomi

TMSF, uzman yardımcılığı giriş sınavı yapacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 13:45:00 -
TMSF, uzman yardımcılığı giriş sınavı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuruların, 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren en geç 19 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Kurumun resmi internet adresinden www.tmsf.org.tr (http://www.tmsf.org.tr) ulaşılabilecek “Görev Talep Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 19.11.2021 tarihi saat 17:00’a kadar elden veya posta yoluyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No. 143 Esentepe/Şişli İSTANBUL (34394) adresine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dâhil 19 Kasım 2021 tarihi saat 17:00’den sonra TMSF kayıtlarına giren başvurular dikkate alınmayacaktır.

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