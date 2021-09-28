TMSF, uzman yardımcılığı giriş sınavı yapacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuruların, 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren en geç 19 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Kurumun resmi internet adresinden www.tmsf.org.tr (http://www.tmsf.org.tr) ulaşılabilecek “Görev Talep Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 19.11.2021 tarihi saat 17:00’a kadar elden veya posta yoluyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No. 143 Esentepe/Şişli İSTANBUL (34394) adresine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dâhil 19 Kasım 2021 tarihi saat 17:00’den sonra TMSF kayıtlarına giren başvurular dikkate alınmayacaktır.
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