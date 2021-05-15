TMO alım fiyatları bayram sonunda açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den çiftçilere iyi haber geldi. Pakdemirli, “Bayram sonu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatları açıklanacak” dedi.

Hayırlı olsun

“Üreticilerimiz tarafından arz edilecek hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamı TMO tarafından alınacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hububat ve bakliyat alımlarının sorunsuz, başarılı bir şekilde yürütüleceği konusunda emin olarak yeni hasat ile alım döneminin memleketimiz için hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

İsrafın önüne geçildi

Ramazan ayının başında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için TMO’yu patates ve kuru soğan tedariki ile dağıtımı için görevlendirdiklerini de anımsatan Pakdemirli, “Başarıyla yürüttüğümüz bu çalışmayla yeni hasat dönemi öncesi üreticilerimizin ellerinde bulunan ürünleri dar gelirli ailelerimize dağıttık. Bugüne kadar 81 ilimizde toplam 150 bin ton patates ve 32 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece hem üreticilerimizin depolarında yer alan ürünler israf olmadı hem de gelecek sezonda üretim yapma arzuları güçlendirildi” diye konuştu. Kuraklığın Güneydoğu Anadolu’da yerel olarak başladığını da dile getiren Pakdemirli, “Hububat üretimimizde bir miktar düşüş gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Anadolu’nun kaderi olan kuraklıkla yaptığımız etkin mücadele sayesinde bu yıl üretimde çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmaları yoğunlaştırın

Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı personeliyle çevrim içi ortamda bayramlaştı. Pakdemirli personele “Çiftçilerimizin tarımsal kuraklıktan en az seviyede etkilenmesi yönünde çalışmalarınızı yoğunlaştırın. Çiftçilere alternatif gelir getiren, ürünlerin katma değerini artıran projelerle bizlere gelin” diye seslendi.