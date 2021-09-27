TMMOB Şehir Plancıları Odası sözde barınamayanlara sahip çıktı!

YENİ AKİT / ANKARA

Her fırsatta alanı dışında açıklamalar yapıp, iktidar düşmanlığı ile adından söz ettiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası sözde barınamadıklarını iddia ederek Zillet İttifakından aldıkları destekle günlerdir parklarda yatan sözde öğrenci grubuna sahip çıktı. “Barınma Hakkı Mücadelesini Sahipleniyor” başlığı ile resmi internet sitesi üzerinden basın açıklaması yayınlayan TMMOB Şehir Plancıları Odası, “AKP`nin 2002 yılında iktidara gelişinden bu yana Türkiye`de inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin geçirdikleri dönüşümler ve bu sektörlerin Türkiye ekonomisi içinde adaletsizliği perçinleyen başat konumu ile problem 70 yıldır hiç olmadığı kadar derinleşmiştir. Bugün hepimiz toplumsal alanda iyiden iyiye görünür olan piyasa koşullarının getirdiği iktisadi krizin bir uzantısı olarak ortaya çıkan barınma sorunu ile baş edemeyecek noktaya geldik. Bugün piyasa mekanizmasının çözemediği toplumsal taleplerden doğan bir planlama sorunu ile karşı karşıyayız. Öncelikle üniversite öğrencilerinin #Barınamıyoruz hareketi ile başlayan sürecin bir ayağını yurtsuzluk problemi oluşturmaktadır. Türkiye`de 1980`li yıllar itibariyle ivme kazanan yükseköğretim düzeyinde okullaşmanın ve kontenjanların plansız bir biçimde sürekli artırılması stratejisinin karşısında ihtiyaç duyulan barınma alanları benzer düzeyde geliştirilmemiştir. Üniversitelerin kendi öğrencilerine yurt sağlama kapasitesi yaklaşık olarak yüzde 2 seviyesinde kalmıştır. Kredi Yurtlar Kurumu eliyle sunulan yurtlar ise uzaktan eğitim ve açıköğretim öğrencileri dışındaki üniversite öğrencilerinin yaklaşık olarak yalnızca yüzde 18`ine hizmet sunabilmektedir.” diyerek AK Parti hükümetini suçladı.

Yalancılara sahip çıkanlar, yapılanları görmezden gelmeyi tercih etti!

2002 yılında 75 il ve 57 ilçede 190 olan yurt sayısı AK Parti hükümetinin göreve başlaması ile 2021 yılı dâhil olmak üzere 81 il ve 239 ilçede yapılan yurtlarla 768’e yükseltildi. Ayrıca 2019'da yurtlara yerleştirme oranı 434 bin 990 geçerli başvuru içerisinden 386 bin 501 yerleştirme ile yüzde 89’a yükseltildi. Beslenme yardımı ise 2002 yılında 9 TL iken yine AK Parti hükümeti ile bu yardım 480 TL’ye çıkarıldı. Son olarak 24 İlde 61 bin 534 yatak kapasiteli 32 yeni yurdun yapımına devam edilirken, 6 ilde ise 9 bin 533 yatak kapasiteli yeni yurtlar için ihale aşamasına geçildi. Son olarak 15 ilde 17 bin 909 yatak kapasiteli yurt tesislerinin de proje çalışmalarına devam edilirken yalancılara sahip çıkanlar yapılanları görmezden gelmeyi tercih etti.