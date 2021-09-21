Tiyatroyu bırakın sadede gelin! İYİ Parti'ye çok açık HDP teklifi

Manşetlerin Dili programında, Uğur Poraz'ın 'Kürtlerin oyuna talibiz' sözleri gündeme taşındı.

Konuyla ilgili konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu diyor, kürtlerin hakkının geriye gitmemesinin bunun da teminatının HDP olduğunu ima ediyor ki. İYİ Parti ne diyor? Bir şey demiyor. Kirli politka. Tiyatro oynanıyor. Sabahtan akşama kadar terör örgütüne övgüler dizen HDP ile aynı partiye biz nasıl oy veririz? Diyen İYİ Partililer çıkacak. Yine aynı şekilde HDP’liler... 90’larda faili meçhul cinayetlerinden sorumlu gösterilen şahıs İYİ Parti’de siyaset yapıyor. E bunu gören HDP’liler nasıl İYİ Parti işle ittifak yapacaklar? Kirli tiyatro 2019’un tekrarı olarak gerçeleşmeyecek" dedi.