Tivubu'da mayıs ayına özel filmler izleyicilerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, mayıs ayında da Kırmızı Halı seçkisinden Bayram Neşesi’ne kadar kapsamlı sinema içeriklerini izleyicilerle buluşturuyor.



Tivibu açıklamasına göre, Kırmızı Halı, Anneler Günü, Sporun İçinden ve Bayram Neşesi gibi özel klasörlerinde yer alan tüm içeriklere Tivibu ve Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından erişilebiliniyor.



Tivibu’nun Kırmızı Halı klasöründe, beyazperdenin iddialı yapımları ekranlara taşınıyor. 11 Mayıs’ta yayına girecek İngiltere yapımı İntikam’da, bir adamın cezaevine girmesine neden olan kişilerden intikam alma öyküsü anlatılıyor. 20 Mayıs’ta yayınlanacak animasyon "Adalet Birliği Karanlıktakiler: Apokolips Savaşı’nda", Süpermen, Batman ve Constantine gibi DC Sinema Evreni kahramanları, gezegenlerin yok edicisi Apokolips’e karşı savaş veriyor.





- "Seç-İzle"de anında film izleme imkanı







Tivibu’nun "Seç-İzle" klasörü, herhangi bir yayın zamanına bağlı kalmadan tercih edilen filmi izleme imkanı sunuyor. 16 Mayıs’ta yayınlanacak Ocean’s 8 filminde serinin önceki yapımlarında yer alan Danny Ocean karakterinin kız kardeşi Debbie Ocean’ın liderlik ettiği kadınlar çetesi, büyük bir soygun gerçekleştirmek için bir araya geliyor.





- Özel günler için klasörler sıralandı







Açıklamaya göre, özel günler için klasörler hazırlanan Tivibu’nun Seç-İzle klasöründe Anneler Günü, Tehlikeli Bekleyiş ve Bayram Neşesi gibi listeler iyi birer başlangıç noktası oluyor. 20 Mayıs’a kadar platformda olacak Anneler Günü klasöründe, Tut Yüreğimden Anne, Annemle Yolculuk gibi dramatik yapımlar ekrana geliyor. 21 Mayıs -1 Haziran arasında tüm Tivibu müşterilerine açılacak Bayram Neşesi klasöründe, Görevimiz Tatil ve Düğün Dernek gibi aile filmleri ekranlara taşınıyor.





-Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı ekranlarda







Tivibu’nun Sinema 1001, Sinema Aile, Sinema Aksiyon ve Sinema Yerli kanalları da bu ay dolu içerik sunuyor. Entelektüel bireyin varoluş sorununu, baba-oğul çatışması ve taşra yaşamı üzerinden anlatan, Altın Palmiye ödüllü Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı 28 Mayıs'da saat 20.00’de Sinema Yerli kanalında gösterime girecek. Altı Oscar ödüllü modern Hollywood masalı Aşıklar Şehri ise 14 Mayıs'ta saat 21.30’da Sinema TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.





