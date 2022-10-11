Tiroid nedir? Tiroid belirtileri nelerdir? Evde bir bardak su ile tiroid hastalığınızı tespit edin! Yüksek tiroidin zararları

Tiroid nedir? Tiroid belirtileri nelerdir?

Hipertiroidi, tiroid bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak gelişen ve kan dolaşımına çok fazla tiroid hormonu (TSH) salgılanmasıyla oluşan bir hastalıktır. Herkeste görülebilir ancak kadınlarda erkeklerden yaklaşık 10 kat daha yaygındır ve tipik olarak 20 ila 40 yaşları arasında başlar. Kan testlerinde T3 ve T4 düzeyleri yüksek, TSH seviyesi ise düşüktür.

Tiroid bezleri, boynun arka tarafında yer alan, metabolizmanın ve organların işleyişini yöneten hormonları salgılar. Dolayısıyla vücut için çok önemli görevleri vardır. Bu bezlerin büyümesi ya da işlevini yeteri şekilde yerine getirememesi nedeniyle hormonlar az ya da aşırı salgılanır. Bu da vücudun tüm işleyişinde sorunlara neden olur.

Hipertiroidi durumunda tiroid hormonlarının aşırı salgılanması, vücudun metabolizmasının hızlı çalışmasına ve aşırı aktif olmasına neden olur. Bu da hızlı kilo kaybı, çok terleme, kalp çarpıntısı gibi belirtilere yol açar.

Bu belirtilerle doktora başvuran kişilere yapılan kan testlerinde TSH hormonu düşük, ancak T3 ve T4 hormonu yüksekse, kişiye hipertiroidi teşhisi konur.

Hipertiriodi tedavisinde, aşırı hormon salınımını baskılayan ilaçlar, atom tedavisi olarak da bilinen radyoaktif iyot tedavisi ve gerekirse bezlerin alındığı cerrahi uygulanabilir.

Tiroid bezinin fazla çalıştığını nasıl anlayabiliriz?

Sinirlilik, kalp çarpıntısı, kilo kaybı, yüksek tansiyon, şişmiş tiroid bezi ve gözlerin büyüyerek dışarı çıkması, ışığa hassasiyet, çift görme, kırmızı gözler ve şişmiş göz kapaklarıdır.

Tiroid hastalığının psikolojik nedenleri;

Tiroid psikolojiyi nasıl etkiler?

Hipotiroidide başlıca isteksizlik,unutkanlık,düşüncede yavaşlama,konsantrasyon bozukluğu, saç dökülmesi, depresif hissetme,sürekli yorgun hissetme en sık olarak görülen psikiyatrik belirtilerdir. Ağır klinik durumlarda düşünce bozuklukları, algı bozuklukları gibi psikotik belirtiler de gelişebilir.

Yüksek tiroidin zararları

Bu da vücudun tüm işleyişinde sorunlara neden olur. Hipertiroidi durumunda tiroid hormonlarının aşırı salgılanması, vücudun metabolizmasının hızlı çalışmasına ve aşırı aktif olmasına neden olur. Bu da hızlı kilo kaybı, çok terleme, kalp çarpıntısı gibi belirtilere yol açar.

Geçmeyen sivilceleriniz varsa altında yatan neden ciddi olabilir!

Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyor. Ancak sivilce gibi çeşitli cilt sorunları pürüzsüz cildin önüne geçiyor. Sivilcelerin stresten, zararlı yiyeceklerden kaynaklandığı bilinse de sivilcelerin altında yatan neden hastalıklar da olabiliyor. Tüm vücudun çalışma sistemini etkileyen tiroid bozuklukları sivilcelere neden oluyor. Yetişkin aknenizin nedeni tiroidiniz olabilir ve bunu evde yapacağınız basit bir testle kontrol edebilirsiniz.

Geçmeyen sivilceleriniz varsa altında yatan neden ciddi olabilir! Evde bir bardak su ile tiroid hastalığınızı tespit edin

NETİROİD NEDİR VE NEDEN YETİŞKİN SİVİLCELERİNİ ETKİLER?

Tiroid, bir kişinin boynunun arkasında bulunan bir bezdir. Tiroidin temel rolü, bir kişinin metabolizmasını kontrol eden hormonları salgılamaktır. Diğer bir önemli unsur, potansiyel olarak cilt aknenizin nedeni olan cilt işlevindeki rolüdür.

EVDE TİROİD TESTİ NASIL YAPILIR?

Amerikan Klinik Endokrinoloji Derneği'ne göre, tiroid sorununuz olup olmadığını kontrol etmenin yolları arasında bir bardak su yutmak yer alır. Yutarken boynunuza bakın ve herhangi bir şişkinlik veya çıkıntı olup olmadığını kontrol edin. Bu bölgede herhangi bir şişkinlik veya çıkıntı görürseniz doktorunuza görünün" diye belirtiliyor.

"Büyümüş bir tiroid beziniz veya bir tiroid nodülünüz olabilir ve kanser olup olmadığını veya tiroid hastalığı tedavisinin gerekli olup olmadığını belirlemek için kontrol edilmelidir."

YETİŞKİNLERDE ÇIKAN SİVİLCELERİ AZALTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

-Varsa hipotiroidizmi tedavi edin

-Hormonlarınızı dengeleyin

-Takviyeler alın

-Bağırsak sağlığınıza dikkat edin

-Stresi azaltın

-Diyetinizi geliştirin

-Daha fazla su için

-Yüksek kaliteli C vitamini serumu kullanın.

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HİPERTİROİDİ BELİRTİLERİ

*Çarpıntı

*Yüksek tansiyon

*Terleme

*Sinirlilik

*Huzursuzluk

*Sıcak ve nemli deri

*Sıcağa tahammülsüzlük

*Kilo kaybı (İştahın iyi olmasına rağmen zayıflama)

*Ellerde titreme

*Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme

*Derinin incelmesi

*Geçmeyen ishal

*Göz bulguları (gözlerde büyüme)

*Parlak ışığa duyarlılık

*Uykusuzluk

*Adet düzensizliği, adet görememe

*Guatr (Tiroid bezinin büyümesi)

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ

Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık

Depresif bir hal ve mutsuzluk

Soğuk ortamlara tahammülsüzlük

Ellerde ve ayaklarda ödem

Terlemenin azalması

Ses kısıklığı

Kabızlık

Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı

Unutkanlık, konsantrasyon azalması

Erkelerde ergenlik gecikmesi

Kadınlarda adet süresi ve sıklığının azalması veya yokluğu

Sık sorulan soru ve cevaplar...

TSH yüksekliği uyku yapar mı?

Tiroid hormonu beyin, kas ve yağ dokusunun metabolik hızının düzenlenmesinde de rol oynamaktadır. Hipotiroidi kilo alma ya da kilo verememe, yorgunluk, fazla uyuma, çok üşüme, keyifsizlik, enerji eksikliğine de neden olur.

Tiroid panik atak yapar mı?

ÖDEM: Tiroidin az çalışması vücutta su tutulumunu artırır ve ödem gelişir.

DUYGU DURUMUNDA DEĞİŞİKLİKLER: Tiroid hastalıkları stres, panik atak ve depresyona yol açabilmektedir.

Tiroid hastalığı kas ağrısı yapar mı? Tiroid nerede ağrı yapar?

Orta yaş kadınlarda erkeklerden daha fazla görülen subakut tiroidit hastalığında en belirgin belirti, gece uykudan kaldıran boğaz ağrısı olabilmektedir. Hastalar hissettikleri şiddetli ağrıdan dolayı boğazını elletmemektedir. Tiroid bezine dışarıdan dokunmak bile ağrı şiddeti artırmaktadır.

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Tiroid ve gastrit- Tiroid midede gaz yapar mı?

Bu durumda hipotiroidide öncelikli olarak halsizlik, yorgunluk, bitkinlik ve üşüme olur. Bazal metabolizma yavaşlar, kilo almaya başlanır ve vücutta ödem oluşur. Cilt ve ter bezleri yavaşlar, saçlar ve kaşlar dökülür. Ayrıca mide-bağırsak sistemi yavaşladığından bulantı, kabızlık ve gaz oluşur.

Tiroid bezinin fazla çalıştığını nasıl anlaşılır?

Sinirlilik, kalp çarpıntısı, kilo kaybı, yüksek tansiyon, şişmiş tiroid bezi ve gözlerin büyüyerek dışarı çıkması, ışığa hassasiyet, çift görme, kırmızı gözler ve şişmiş göz kapaklarıdır.

Tiroid hormonlarının az çalıştığı hipotriodi belirtileri şunlardır:

Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık.

Depresif bir hal ve mutsuzluk.

Soğuk ortamlara tahammülsüzlük.

Ellerde ve ayaklarda ödem.

Terlemenin azalması

Ses kısıklığı

Kabızlık.

Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı

Kansızlık ve tiroid belirtileri

Tiroid hormonlarının eksikliğine bağlı olarak metabolizma hızındaki yavaşlama belirgin hale geldiğinde aşağıdaki belirti ve bulgular gözlemlenebilir:

Halsizlik.

Kabızlık.

Ciltte kuruluk.

Soğuğa karşı hassasiyet.

Kiloda artış

Yüzde, ellerde ve ayaklarda şişme.

Ses kısıklığı

Kaslarda güçsüzlük.

Tiroid terletir mı?

Tiroid-guatr bezi hızla çalışan kişilerde terleme fazladır. Kanda aşırı tiroid hormonu bulunması metabolizmayı arttırdığından ter bezleri aşırı çalışarak terlemede artış meydana gelir.

Tiroid için hangi ilaçlar kullanılır?

Tiroid bezinin tamamının veya tamamına yakınının alındığı durumlarda Levotiron, Tefor veya Euthyrox adlı tiroid hormon ilaçlarından biri mutlak alınmalıdır ve bu tedavi ömür boyu devam etmelidir. Sadece bilgi amaçlıdır. Lütfen doktorunuza danışınız.

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