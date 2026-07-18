Azerbaycanlı uzmandan Ermenistan uyarısı! Asılsız toprak iddiaları hala anayasalarında!

Diaspora alanında araştırmacı-uzman Elnur Eltürk, Akit’e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun yıllardır Güney Kafkasya politikasını Azerbaycan ile yakın koordinasyon içinde yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: “Ankara'nın bu doğrultuda açık, tutarlı ve stratejik çıkarlara dayanan, şekillenmiş bir politikası bulunmaktadır. Türkiye, ilk günden itibaren bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını desteklemiş, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesi konusunda ona siyasi, diplomatik ve uluslararası platformlarda her yönüyle destek vermiştir.”

“GÜNEY KAFKASYA'DA KALICI BARIŞ VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI, ANKARA'NIN ÖNCELİĞİ”

Elnur Eltürk, “Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması, Ankara'nın dış politika önceliklerinin başında gelmektedir. Bu husus, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 Yılı Faaliyet Programı'nda da açıkça yer almaktadır. Söz konusu belgede, Ermenistan ile normalleşme sürecinin Azerbaycan ile yakın istişare ve koordinasyon içinde sürdürüleceği belirtilmektedir. Aynı zamanda Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine verdiği desteği kararlılıkla devam ettireceği ifade edilmektedir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Güney Kafkasya'daki ihtilafların çözümüne katkı sağlamak ve bölgede kalıcı barış ile istikrarın tesis edilmesi amacıyla Azerbaycan'a verilen desteğin daha da güçlendirileceğini vurgulamıştır” şeklinde konuştu.

“ANAYASA’DA TÜRKİYE'YE YÖNELİK TOPRAK İDDİALARI HÂLÂ YER ALMAKTADIR”

Bugün bölgede yeni bir jeopolitik gerçekliğin oluştuğunu vurgulayan Elnur Eltürk, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağladığını ifade ederek şu görüşleri kaydetti:

“Şimdi en önemli mesele, Ermenistan ile barış anlaşmasının imzalanmasıdır. Bunun gerçekleşmesi hâlinde, 100 yılı aşkın süredir devam eden Ermenilerin asılsız toprak iddialarına son verilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır. Kardeş Türkiye de ilk günden itibaren Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasını destekleyen ülkelerden biridir. Bu nedenle barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırların açılması mümkün olabilir. Bununla birlikte, Ermenistan Anayasası'nda da değişiklikler yapılmalıdır. Çünkü mevcut anayasada Türkiye'ye yönelik toprak iddialarını içeren hükümler hâlâ yer almaktadır. Bir yandan komşu ülkelerle normal ilişkiler kurmak istediğini beyan ederken, diğer yandan anayasasında bu ülkelere yönelik toprak iddialarını muhafaza etmek mantıklı değildir.”

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