Feci kazada çok sayıda yaralı var
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Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza Niksar - Ünye kara yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre E.G. idaresindeki 38 ALS 529 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ş.G. idaresindeki 37 ABK 306 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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