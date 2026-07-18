  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Devlet nerede” diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı! Yılmaz Özdil'den CHP yönetimine sert eleştiri: "Gerçek CHP'lileri böcek gibi ezdiler" Epstein'e Kabe örtüsü hediye edip üstüne basmışlardı! BAE'li iş adamına yeni görev Bakan Gürlek duyurdu: Yıllar önce işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı ABD'nin 'derin' ismi konuştu: “Bölgenin hakimi Türkler olmalı, İsrail’e ihtiyacımız yok” İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu! CENTCOM resmen duyurdu: İran’a yönelik 7 gecelik ağır saldırı Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e: Gazetecilik mi, algı operasyonu mu? Cumhuriyet'in kapısı da çalınır! Milyar dolarlık sektöre şafak operasyonu! 5 dev ajansa şok baskın! Yazıcıoğlu soruşturmasında korkunç itiraf geldi!
Yerel Feci kazada çok sayıda yaralı var
Yerel

Feci kazada çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Feci kazada çok sayıda yaralı var

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza Niksar - Ünye kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre E.G. idaresindeki 38 ALS 529 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ş.G. idaresindeki 37 ABK 306 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!
Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

Medya

Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

Muş'ta feci kaza! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muş'ta feci kaza! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gündem

Muş'ta feci kaza! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı
Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

Gündem

Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti
Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

Gündem

Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23