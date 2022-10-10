Kanserojen yiyecek ve içecekler nelerdir? Kansere savaş açan besinleri tüketin! Kanser riskini artıran faktörler

Kanser oluşumunda genetik faktörlerin dışında sağlıksız beslenme alışkanlıkları, alkol tütün kullanımı ve yetersiz fiziksel aktivite gibi unsurların rol oynadığını biliyor muydunuz? Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkilemektedir. Fazla tuzlu, yağlı yiyecekler özellikle mide için oldukça rahatsız edici durumlara neden olmaktadır. Sağlıksız beslenme reflü, ülser gibi hastalıklara yol açabilirken mide kanserinde de belirleyici rol oynamaktadır. Dünya üzerinde en yaygın 5. kanser türü olan mide kanserini önlemek için doğru beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir.

KANSER RİSKİYLE BAĞLANTILI BESİNLER

Kanseri Tetikleyen Besinler Nelerdir? En çok tüketilenler listesi;

-İşlenmiş beyaz un ve işlenmiş gıdalar.

-Rafine şeker (Mısır şurubu, beyaz şeker vb.)

-İşlenmiş et (Salam, sosis, jambon)

-Hazır cipsler.

-Alkol.

-Gazlı ve karbonlu içecekler.

-Hidrojene yağlar.

-Tütün ve tütün ürünleri.

Uzmanlar yediğiniz yiyeceklerin mide kanseri riskinizi etkileyebileceğini söylüyor. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO), " Tuz oranı yüksek bir diyet yemek mide kanseri riskinin artmasıyla bağlantılıdır" diyor. "Bu, kurutma, tütsüleme, tuzlama veya dekapaj yoluyla korunmuş yiyecekleri ve ilave tuz oranı yüksek yiyecekleri içerir."

GIDALARI KORUYAN TUZ MİDE KANSERİNE YOL AÇIYOR

Uluslararası Dünya Kanser Araştırma Fonu bu bağlantıyı şöyle açıklıyor: "Bilim adamları , tuzla korunmuş gıdalardan kaynaklanan artan mide kanseri riskinin , koruma sürecinde gıdaları besleyen çok miktarda tuz içermelerinden kaynaklandığına inanıyorlar. Deneysel araştırmalar, tuzun vücuda zarar verdiğini göstermiştir. Tuz mide zarını kaplar ve gelişirse mide kanserine dönüşebilen lezyonlara neden olur."

Kanserojen yiyecek ve içecekler nelerdir?

İşlenmiş et ürünleri, şarküteri ürünleri, aşırı tuz tüketimi, sigara, alkol alımı, sağlıklı pişirme yöntemlerinin dışında pişirme yöntemleri, yağ tüketiminin aşırıya kaçması, aşırı saflaştırılmış, işlem görmüş ürünlerin tüketimi, beyaz un ve bundan yapılmış unlu mamuller, şeker tüketilmemelidir.

SANDIĞIMIZDAN FAZLA TUZ YİYORUZ

Bununla birlikte, vücudunuzun bu temel işlevleri tamamlamak için sadece biraz sodyuma ihtiyacı vardır ve çoğumuz diyetlerimizden ihtiyaç duyduğumuzdan fazlasını alırız. Dünya Kanser Araştırma Fonu, "Tuz tüketimini bu şekilde ölçmek çok zor, çünkü tuz alımımızın çoğu, farkında olmadan gıdalarda 'gizli' durumda," diye açıklıyor. Raporlar, ne kadar tuz yediklerine bakılmaksızın, "tuzlu yiyecekleri tercih eden kişilerde mide kanseri riskinin arttığını" gösterdi.

GİZLİ TUZLU YİYECEKLER

HAZIR ÇORBALAR

Pratik olduğu için özellikle öğrencilere cazip gelen hazır çorbaların sodyum içeriği çok yüksektir. Yüksek içeriğinden ziyade katkı maddeleri içermesi sebebiyle de beslenmemizde yer almaması gereken besinlerdendir.

KONSERVE SEBZELER

Konserve sebze ürünlerini kullanmak yerine sebzelerin mevsiminde dondurularak saklanması daha sağlıklı bir yöntemdir.

EKMEK

Sofraların vazgeçilmezi ekmek maalesef çok tuzlu. Ekmekteki tuz oranının azaltılmasına yönelik bütün çabalara karşılık, tuz oranı hala ekmeğin cinsi ve imalatçısında göre % 1- 2 arasında değişiyor. Günde 200 gram ekmek yiyen birisi bu şekilde günde 2- 4 gram tuzu sadece ekmekten alıyor. Ortalama Türk insanının aldığı günlük tuzun üçte biri sadece ekmek kaynaklı.

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

Sucuk, salam, sosis, pastırma ve kavurma gibi şarküteri ürünleri ciddi miktarda tuz içeriyor. Sucuk, sosis ve pastırmada genellikle % 5 civarında tuz bulunuyor.

TURŞU

Turşunun tuz içeriği oldukça yüksek. Örneğin 100 gram salatalık turşusu genellikle 2,5 gram, yani günlük ihtiyacınızın yarısı kadar tuz içeriyor.

AYRAN

Piyasada satılan hazır ayranlar genellikle %0.6 tuz içerir. Bu, bir su bardağı ayranda 1.2 gram tuz olduğu anlamına gelir ki, tek başına bir bardak ayran bile günlük tuz ihtiyacınızın neredeyse dörtte birini karşılar. Üstüne üstlük, çoğu kişi ayranın içine ilaveten tuz ekler. Ayranı evde kendiniz yaparak içerisine ilave tuz eklemeyebilirsiniz.

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KURUYEMİŞ

Her gün 50 gramı geçmeyecek şekilde çiğ kuruyemişleri tüketmek yararlıdır, ancak ülkemizde kuruyemiş genellikle tuzlu kavrulmuş olarak sevilir. Bunun sonucunda da gereğinden fazla tuz alınmasının yanısıre, kuruyemişin faydaları da ortadan kalkar.

GAZOZ VE KOLA

Kola ve gazoz cinsleri sıklıkla tüketilen içeceklerden. Ancak şekersizlerini içip içeriğindeki şekerden korunabilseniz bile içindeki tuz kalıyor. Bir bardak kola veya gazozun içinde 200- 300 mg civarında sodyum, yani 500- 600 mg civarında tuz eşdeğeri bulunur ki, bu da günlük tuz limitinizin onda biri.

PEYNİR

Kahvaltıların olmazsa olmazı peynir iyi bir protein, sodyum ve kalsiyum kaynağıdır. Günlük protein ihtiyacı da göz önünde bulundurularak kahvaltıda 1-2 kibrit kutusu kadar peynir tüketilebilir. Zaten yemeklerle birlikte de çok fazla tuz alındığı için az tuzlu olan peynirler tercih edilmelidir. Suda bekletilerek de tuzu azaltılabilir.

ZEYTİN

Besin gruplarından yağlar içerisine dahil olan zeytinin sodyum içeriği çok yüksektir. Siyah zeytinin içeriği yeşil zeytinden daha fazladır. Çoğunlukla kahvaltıda tercih edilen zeytin günde 5-6 adet tüketilebilir. Peynir gibi suda bekletilerek tuzu azaltılabilir.

Kanser riskini artıran faktörler ise;

Ev ya da iş yerinde bulunan bazı maddeler, kanser riskini artırır. Asbest, radon, hava kirliliği, UV radyasyon, sigaraya maruz kalma çevresel risk faktörlerindendir. Yine diyetle alınan bazı besinler kanser gelişim riskini artırırken, bazıları da koruyucu olabilmektedir.

Bu besin grubu kanserle savaşıyor!

*KURUBAKLAGİLLER.

*ÜZÜMSÜ MEYVELER.

*DOST BAHARATLAR.

*KAROTENOİD İÇEREN BESİNLER.

*BALIK.

*LİKOPEN İÇEREN BESİNLER.

*DOĞAL PREBİYOTİKLER.

*SERT KABUKLU KURU YEMİŞLER.

İşte Kanser riskini azaltan besinler

Ceviz. Ceviz, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engelleyen “gama tokoferol” adında bir bileşen içeriyor.

Domates. Yemeklere sos olmanın dışında, pişmiş domates meme kanseri riskini azaltmaya da yardımcı oluyor!

Yağlı balıklar.

Yeşil çay.

Zerdeçal. .

Kuru fasulye.

Keten tohumu.

Ispanak.

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