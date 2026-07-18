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Alevler çatıyı sardı: Ekipler zamanla yarıştı

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IHA Giriş Tarihi:

Alevler çatıyı sardı: Ekipler zamanla yarıştı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

#1
Foto - Alevler çatıyı sardı: Ekipler zamanla yarıştı

Edinilen bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 6228 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 4 katlı binanın çatısında onarım çalışması sırasında yangın çıktı.

#2
Foto - Alevler çatıyı sardı: Ekipler zamanla yarıştı

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Alevler çatıyı sardı: Ekipler zamanla yarıştı

Meydana gelen yangında yaralanan olmazken binanın çatısında maddi hasar oluştu.

#4
Foto - Alevler çatıyı sardı: Ekipler zamanla yarıştı

Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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