Yeni transfer imzaladı! Trabzonspor defansına yerli duvar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Cenk Özkacar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendiren Trabzonspor, Cenk Özkacar transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre bordo-mavili kulüp, Valencia'ya 1 milyon 750 bin euro bonservis bedelini 6 taksit halinde ödeyecek. Cenk Özkacar ise her sezon için 1 milyon 250 bin euro garanti ücret alacak. Kulübün 1 yıllık opsiyonu kullanması halinde oyuncuya 2029/2030 sezonunda 1 milyon 350 bin euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcunun menajerine, oyuncuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,5'i oranında menajerlik hizmet bedeli verilecek.
KAP AÇIKLAMASI
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Valencia Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.750.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1.350.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,5'i oranında ödeme yapılacaktır."
15 Temmuz
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: 15 Temmuz kutlu bir dirilişin adıdır