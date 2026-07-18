Harama dua olur mu? Bu görüntüler vicdanları yaraladı! Tekel bayisinde dua tartışması

Gelen yoğun eleştirilerin ardından söz konusu imam, kişisel Facebook hesabı üzerinden bir açıklama metni yayınladı. Açılışa nasıl katıldığını anlatan imam, cemaatinden bazı kişilerin "açılış var" diyerek kendisini tören alanına götürdüğünü belirtti. Dükkanın bir tekel bayisi olduğunu alana gidene kadar bilmediğini, durumu sonradan fark ettiğini ileri sürdü.

KOMŞU DÜKKAN SAHİPLER İMAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mekanın niteliğini fark ettiği anda alanı terk ettiğini ifade eden imam, dükkan sahiplerinin duruma tepki göstererek "mağdur oldukları" gerekçesiyle kendisini şikayet ettiklerini dile getirdi.

MÜFTÜLÜK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler ve olayın kamuoyunda tartışılmaya başlanmasının ardından Tekirdağ İl Müftülüğü duruma el koydu. Müftülük yetkilileri, açılışta dua eden cami imamı hakkında resmi olarak idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın tüm detaylarıyla inceleneceği öğrenildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Vatandaşlardan ise kepazeliğe birbirinden sert tepkiler geldi. Bir vatandaş; “İslamiyet’i yıkamadıkları için İslamiyet’in içini böyle boşalttılar Şimdi bir genç insana içkinin haram olduğunu anlatmak mümkün değil, genç: içki haram olsaydı içki satılan büfe duayla açılmazdı, cevabını verecek olması, duayla açılmasının gençlerin bilinçaltında yer yapması bu” derken, başka bir vatandaş da “Abidin bile bu kadar net çizemezdi ikiyüzlülüğün resmini... bir tanıdık yapmıştır duayı, hoca olduğuna inanmıyorum” diye yazdı. “Rabbim tez zamanda sahiplerini bu işten kurtarır inşaallah, Ama öyle, ama böyle”, “Oha! Hani papaz duası diyeceğim vaftiz mi yaptınız?” şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

NE DUASI ETTİN HOCA!

Sosyal medya hesabından dualı tekel bayi açılışının görüntülerini paylaşan Yazar Zeki Bahçe; “Tekirdağ'da bir tekel bayisi dua ile açılmış.. Ne duası ettin hoca? Çok için, için ki esnaf çok kazansın çok içki satsın diye mi?” diye sordu.