"Şikâyet etmiyor, çalışıyor!" Türkiye'nin ihtiyacı olan gençlik örneği

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında konuşan genç, ekonomik şartların zorluğunu kabul etmekle birlikte, hayatın sorumluluğunu başkalarına yüklemek yerine çalışmayı tercih ettiğini anlattı.

Hayata karşı mücadeleci duruşuyla dikkat çeken genç, karşılaştığı zorlukların kendisini yıldırmadığını, çözümün üretmekten ve emek vermekten geçtiğini dile getirdi.

"Şikâyet değil, çözüm üretiyor"

Röportajı izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, gencin sözlerini örnek göstererek, genç yaşta sergilediği çalışma azmi ve sorumluluk bilincinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Özellikle sürekli şikâyet etmek yerine alın teriyle mücadele etmeyi tercih eden yaklaşımı, birçok kullanıcı tarafından "rol model" olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin ihtiyacı olan tablo

Uzmanlar da gençlerin üretime, istihdama ve girişimciliğe yönelmesinin hem bireysel hem de toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Son yıllarda gençlerin önemli bir bölümünün eğitimde veya istihdamda yer almaması sıkça tartışılırken, çalışmayı ve üretmeyi önceleyen örneklerin toplum açısından umut verdiği belirtiliyor.

Sosyal medyada da videoya ilişkin en çok yapılan yorumlardan biri ise şu oldu:

"Ülkenin ihtiyacı, mazeret üreten değil; çözüm üreten, emek veren ve sorumluluk alan gençler."