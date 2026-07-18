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Gündem "Şikâyet etmiyor, çalışıyor!" Türkiye'nin ihtiyacı olan gençlik örneği
Gündem

"Şikâyet etmiyor, çalışıyor!" Türkiye'nin ihtiyacı olan gençlik örneği

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Ekonomik zorluklardan yakınmak yerine çözüm üretmeyi tercih eden bir gencin sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çalışmanın ve üretmenin önemine dikkat çeken genç, kısa sürede binlerce kişinin takdirini kazanırken, "Türkiye'nin ihtiyacı olan gençlik tam da bu" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında konuşan genç, ekonomik şartların zorluğunu kabul etmekle birlikte, hayatın sorumluluğunu başkalarına yüklemek yerine çalışmayı tercih ettiğini anlattı.

Hayata karşı mücadeleci duruşuyla dikkat çeken genç, karşılaştığı zorlukların kendisini yıldırmadığını, çözümün üretmekten ve emek vermekten geçtiğini dile getirdi.

"Şikâyet değil, çözüm üretiyor"

Röportajı izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, gencin sözlerini örnek göstererek, genç yaşta sergilediği çalışma azmi ve sorumluluk bilincinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Özellikle sürekli şikâyet etmek yerine alın teriyle mücadele etmeyi tercih eden yaklaşımı, birçok kullanıcı tarafından "rol model" olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin ihtiyacı olan tablo

Uzmanlar da gençlerin üretime, istihdama ve girişimciliğe yönelmesinin hem bireysel hem de toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Son yıllarda gençlerin önemli bir bölümünün eğitimde veya istihdamda yer almaması sıkça tartışılırken, çalışmayı ve üretmeyi önceleyen örneklerin toplum açısından umut verdiği belirtiliyor.

Sosyal medyada da videoya ilişkin en çok yapılan yorumlardan biri ise şu oldu:

"Ülkenin ihtiyacı, mazeret üreten değil; çözüm üreten, emek veren ve sorumluluk alan gençler."

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Yorumlar

Vahap

Şimdi bu genç kardeşimizi İşine gelmeyenler AK partı trölü diye hemen damgalar ama gerçekler böyle gençlik istiyorki unv.teyi bitireyim devlet bana en iyi maaşla hemen iş versin iyide devlet bu işin altından nasıl kalkar onu düşünen yok.
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