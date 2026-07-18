Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı

CHP zihniyetinin, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu ideolojik saplantılarla suiistimal etmesinin sonucu Ahbap lağımı patlayınca seküler yobazlığın yol açtığı skandallar zinciri ortalığa saçıldı. Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında dernek kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu tutuklu sayısı 18’e yükselirken, derneğin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Soruşturma kapsamında 6 Şubat depreminde “Hatay Yarseli Barajı duvarının çatladığı” yönündeki asılsız paylaşımıyla, bölgede büyük bir kaosa, paniğe ve arama-kurtarma çalışmalarının geçici olarak durmasına neden olan Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur ile CHP’nin Ticaret ve Politika Kurulu Başkanlığının gölge başkanı olarak gösterilen TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu da gözaltına alındı. CHP’nin başını çektiği karalama kampanyalarıyla milyarlarca liralık yardımı Kızılay ve AFAD yerine dolandırıcılıktan sabıkası bulunan kumarbaz Levent’in kurduğu Ahbap Derneği’ne yönlendirenler ise şimdi hiçbir şey olmamış gibi günah çıkarmaya çalışıyor.

MERHAMETİ SÖMÜREN SEKÜLERLER

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, şunları söyledi: “Asrın felaketinde milletimiz canıyla uğraşırken, muhalefet olma uğruna sırf AK Parti ve Erdoğan düşmanlığıyla hareket edip AFAD ve Kızılay gibi köklü kurumları itibarsızlaştırmaya çalışan seküler bağnazlık, bugün kendi kurduğu illüzyonun altında kalmıştır. Kendi ideolojik saplantılarını tatmin etmek adına, geçmişi şaibeli figürleri ve ne idüğü belirsiz oluşumları ‘alternatif kahraman’ gibi sunan CHP zihniyeti, milletimizin temiz yardımlaşma ve merhamet duygularını açıkça suiistimal etmiştir. Ortaya saçılan bu skandallar zinciri ve milyarlarca liralık yolsuzluk iddiaları göstermektedir ki; maneviyattan ve devlet bilincinden yoksun bu seküler yobazlık, depremzedenin hakkını ve yetimin emanetini kendi karanlık ajandalarına meze edecek kadar gözünü karartmıştır. Dini kesimden tek bir kişi en ufak bir hata yaptığında bunu haftalarca gündemde tutup, haksızca bütün Müslümanları ve inanç değerlerimizi karalamak için adeta yarışa giren o Kemalist ve seküler bağnaz güruh, bugün Levent ve yardakçılarının imza attığı devasa skandallar karşısında ise suspus olmuş, adeta üç maymunu oynamaktadır. Bu iki yüzlü güruh, milletimizin vicdanında ve adalet önünde ebediyen mahkum olmuştur.”

GÜNAH ÇIKARMALARI YALANDAN İBARET

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da şunları dile getirdi: “Müslüman Anadolu halkının iradesini ipotek altına almaya çalışan azgın bir azınlık var. Bunlar halkın değerlerine düşman olduğu gibi aynı zamanda yağma, talan, hırsızlık, gasp yaparak maddi değerlerine de çökmeye çalışıyor! Her türlü manüplasyonu da gerçekleştiriyorlar. Yapmış oldukları bu algı operasyonlarının son kahramanları olan Ahbap ve Babala üzerinden insanları dolandırdılar. Burada ciddi bir para aklama sistemi kurulmuş görünüyor. Yurt dışından gelen paralar, bu paraların başka hesaplara aktarılması, gayrimenkullerin hayrına hibe edilmesi falan hayatın olağan akışına aykırı olup bir aklama sistemidir. Bunların en çok kendini laik-Kemalist diye ifade eden kesim içinden çıkması da bir tesadüf değil! Bir leblebi hikâyesine satılan milyonlarca kitap, baklava dilimli kazak, İzmir Marşı, Anıtkabir hatıra fotoğrafı, nutuk da en kullanışlı malzemeleri. Ahbap ve Babala TV üzerinden bu kullanışlı maske ve malzemeler eliyle bir rol model oluşturuldu ve 6 Şubat depremlerinde insanların en insani duyguları istismar edilerek milyarlarca liralık hırsızlık yapıldı. Bu iki dolandırıcıyı ön plana çıkarmak ve her şeyi bunlara yüklemek asıl organize suç örgütünü halının altına süpürmektir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, fondaş medya, Ekrem İmamoğlu ve çetesi CHP, Zafer Partisi çevresi, bir kısım iş dünyası, sanat dünyası hep bu organizasyonun sacayaklarıdır. Lağım patladıktan sonra bu işin organizatörlerinin günah çıkarması ise yalandan ibarettir.”