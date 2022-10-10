Alıç nasıl tüketilir? Alıç çayı nasıl yapılır? Alıç meyvesi faydaları zararları, alıcın yaprağı ve çiçeğinin kullanımı

Alıç Meyvesi Faydaları Zararları

Alıç meyvesi faydaları zararları konusunda ilk olarak açı meyvesinin, alıç yaprağının ve alıç çiçeğinin yararlarından bahsedelim. Zira alıç her yönüyle faydalı olmaktadır.

Alıç, kalp hastalıkları ve konjestif kalp yetmezliği (KKY), göğüs ağrısı ve düzensiz kalp atışı gibi kan ve damar hastalıklarında kullanılır. Aynı zamanda düşük kan basıncı ve yüksek kan basıncı dengelemekte, “damar sertliği hastalığında ve yüksek kolesterol sorununda da kullanılır. Günümüze değin gerçekleştirilen çalışmalar alıç meyvesinin konjestif kalp yetmezliği hastalığının iyileştirilmesinde faydalı olabileceğini göstermektedir.

Alıç Meyvesi Faydaları Zararları Hakkında Detaylar

Bazı kişiler mide ağrısı, ishal ile hazımsızlık gibi mide ve sindirim sistemi sorunları için alıç meyvesi kullanır. Aynı zamanda, kaygıyı ve stresi azaltmak için, yatıştırıcı olarak, idrar söktürücü olarak ve adet problemleri için de kullanılır. Alıç ayrıca bağırsaklarda yer alan parazit türevleri olan tenya ve diğer kolon enfeksiyonlarını iyileştirmek için de kullanılır. Bazı insanlar yanıklar, yara ve ülser için de cilde alıç uygular.

Alıç nasıl tüketilir?

Alıç meyvesini taze ve kuru olarak tüketmek mümkündür. Kuru tüketmek isteyenler aktarlardan meyvenin kurusunu satın alabilirler. Taze yemek isteyenler de sonbahar aylarında meyve satan yerlerden tedarik edebilirler. Ayrıca alıç meyvesini kaynatarak çay şeklinde de tüketebilirsiniz.

Aşırı alıç tüketimi baş dönmesi, mide bulantısı ve bağırsak bölgesinde kanamaya sebep olabilir. Kalp damarlarını genişletici etkiye sahip olan alıç meyvesi, kalp ilaçları ile birlikte tüketildiğinde zararlı etki gösterebilir.

ALIÇ ÇAYI NASIL DEMLENİR? TARİFİ

1 bardak kaynamış suyun içerisine taze ya da kurutulmuş alıç yaprağı eklenir. 1-2 dakika dakika kaynatılarak demlenir. Ardından birkaç damla limon eklenerek tüketilebilir.

Alıç Hangi Hastalıklara ve Nasıl İyi Gelir?

Alıç kalpteki kasılmalar sırasında pompalanan kan miktarını artırmaya yardımcı olabilir, kan yollarını açar ve sinir sistemi iletimini artırır.

Ön araştırmalara göre alıç ayrıca kan basıncını düşürücü bir etkiye sahip gibi görünüyor. Kalpten uzak olan kan damarlarının gevşemesine yardım ederek kan basıncının hafiflemesine etki ediyor. Alıcın tansiyon düşürücü etkisinin Proanthocyanidin adlı bir bileşenden kaynaklandığı görülmektedir.

Araştırmalar ayrıca alıç meyvesinin kolesterol düşürücü etkisinin de olabileceğini göstermiştir. Diğer yandan alıcın karaciğerde ve aortta (kalbin yakınında bulunan vücuttaki en büyük arter damar) yağ birikimini azalttığı görülüyor. Alıç meyvesi özütü, safra atılımını artırarak, kolesterol birikmesini düşürerek ve LDL’ler için reseptörleri yükselterek kolesterol seviyesini düşürebilir. Aynı anda antioksidan etkileri olduğu da varsayılmaktadır.

Alıç Meyvesinin İyi Geldiği Hastalıklar

Alıç meyvesinin iyi geldiği hastalıklar içinde faydalı olduğu iddia edilen ilk ve en önemlisi kalp sorunlarıdır. Bu ve bunun dışında alıcın iyi geldiği hastalıklar şu şekilde listelenebilir:

Kalp yetmezliği: Bazı özel alıç ürünleri hafif ve orta kalp yetmezliği olan bazı kişilerde bazı kalp yetmezliği semptomlarını iyileştiriyor gibi görünmektedir. Bunun yanında, diğer çalışmalar, bu karışımların aslında kalp yetmezliği hastalığını daha kötüye götürebileceğini ve ölüm veya hastaneye yatış ihtimalini yükseltebileceğini gösteriyor. (Yeterli kanıt bulunmamaktadır)

Anksiyete: Alıç, magnezyum ve California haşhaşının karışımının hafif ve orta dereceli anksiyete, takıntı ve stres sorunlarının iyileştirilmesinde faydalı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

Göğüs ağrısı (“anjina”): Bazı araştırmalar göğüs üzerine alıç özü sürmenin göğüs ağrısını azaltabileceğini gösteriyor.

Yüksek tansiyon: Bazı çalışmalar alıç meyvesinin kan basıncını düşürebileceğini de gösteriyor, fakat diğer çalışmalar ise hiçbir yararı olmadığını ileri sürmektedir.

Alıcın Yararlı Olduğu Diğer Hastalıklar

*Azalan kalp fonksiyonu.

*Kan dolaşımı sorunları.

*Düzensiz kalp atışı (aritmi).

*Yüksek kolestorol düşürücü etkisi vardır.

*Düşük kan basıncı oluşmasına yardım eder.

*Kas spazmları ve kasılmaları azaltır.

*Sedasyon.



Alıç Meyvesinin Zararları, Etkileşimleri ve Yan Etkileri

Alıç meyvesinin zararları, etkileşimleri ve yan etkileri ele alındığında alıç kısa vadede (16 haftaya kadar) önerilen dozlarda kullanıldığında çoğu yetişkin için çoğunlukla GÜVENLİDİR. Alıcının uzun süreli kullanıldığında güvenli olup olmadığı ise bilinmemektedir.

Bazı insanlarda alıç meyvesi zararları olarak mide bulantısı, mide rahatsızlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, terleme, çarpıntı, burunda kanama, uyuyamama sorunu, ajitasyon ve diğer problemler ortaya çıkabilir.

Alıç Meyvesinin Zararları Üzerine Özel Önlemler ve Uyarılar:

Alıç almadan önce, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınızla veya doktorunuzla konuşun. Alıç meyvesi, yaprağı ve çiçeği çeşitli reçeteli ilaçlar ile önemli etkileşime girme potansiyeline sahiptir. Emzirme Döneminde ve Hamilelikte Alıç Yemek Zararlı mıdır: Hamilelik ve emzirme sırasında alıç kullanımı hakkında yeterli bilgi yoktur

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