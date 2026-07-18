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İtalyanlar bomba teklifi patlattı: Satılacağı konuşulan isim için devredeler... Dev teklif

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İtalyanlar bomba teklifi patlattı: Satılacağı konuşulan isim için devredeler... Dev teklif

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Can Uzun için Roma kulübü de devreye girdi.

#1
Foto - İtalyanlar bomba teklifi patlattı: Satılacağı konuşulan isim için devredeler... Dev teklif

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan milli oyuncu Can Uzun için transfer dönemi oldukça yoğun geçiyor. Eintracht Frankfurt ile yollarını ayıracağı iddia edilen Can Uzun için Galatasaray kadar Roma'da devredeydi.

#2
Foto - İtalyanlar bomba teklifi patlattı: Satılacağı konuşulan isim için devredeler... Dev teklif

Il Messaggero'da yer alan habere göre, Roma'nın, 20 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlemeye devam ettiği belirtildi.

#3
Foto - İtalyanlar bomba teklifi patlattı: Satılacağı konuşulan isim için devredeler... Dev teklif

Transfer listesinde farklı isimler ve profiller de bulunan Roma'nın, Can Uzun'u öncelik olarak görmediği ancak alternatif listesinde tuttuğu ve durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

#4
Foto - İtalyanlar bomba teklifi patlattı: Satılacağı konuşulan isim için devredeler... Dev teklif

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli futbolcunun, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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