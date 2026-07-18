Epstein'e Kabe örtüsü hediye edip üstüne basmışlardı! BAE'li iş adamına yeni görev

BAE'li iş adamı Sultan Ahmed bin Suleym, Jeffrey Epstein skandalıyla bağlantısının ardından DP World başkanlığından istifa etmesinden aylar sonra Malezya'nın en büyük liman işletmecisi MMC Port Holdings'in CEO'luğu görevine getirildi. Pedofili çetesi lideri Jeffrey Epstein'a Kabe örtüsü hediye eden BAE'li iş adamı Sultan Ahmed bin Suleym, Malezya merkezli liman işletmecisi MMC Port Holdings'in CEO'su yapıldı.

Ahmed bin Suleym'in Malezya merkezli şirketin yönetimini derhal devralacağı kaydedildi.

MMC Port Holdings, dünyanın en önemli deniz güzergahlarından biri olan Malakka Boğazı çevresinde bulunan 7 limanı işleten Malezya'nın en büyük liman işletmecisi grubunun CEO'su oldu.

DP World Şubat ayında Ahmed bin Suleym'in CEO'luk görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ahmed bin Suleym, Epstein ile ilişkilerine dair kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Epstein belgelerinden bir bir fotoğraf karesinde Jeffrey Epstein ve Ahmed bin Suleym, yere serilmiş Kabe örtüsüne bakarken görülüyordu.

Fotoğraf, 8 Mayıs 2014 tarihinde Epstein'a ve başka bir sansürlenmiş e-posta adresine gönderilmişti.

Ahmed bin Suleym, 2008 yılında reşit olmayan birisine yaptığı cinsel teklif sonrası mahkum edilmişti. Bu süreçten sonra Suleym'in Epstein ile uzun süreli bir arkadaşlık kurduğu ifade ediliyor. İkili arasındaki birkaç e-postada cinsel konularda bahsediliyor ve kadınlar hakkında aşağılayıcı bir dil kullanılıyor.

Suleym, BAE'nin en önde gelen iş adamlarından biri ve 2016-2026 yılları arasında DP World'ün CEO'su olarak görev yaptı. Ayrıca 2007'den itibaren şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.

Kaynak: Mepa News,