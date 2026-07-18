30 ilde terör örgütü DEAŞ’a demir yumruk: Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanlığı koordinesinde harekete geçen Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, uzun süreli fiziki ve teknik takibin ardından 30 ili kapsayan devasa bir terör operasyonu için düğmeye bastı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı." bilgisi paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.