Yılmaz Özdil'den CHP yönetimine sert eleştiri: "Gerçek CHP'lileri böcek gibi ezdiler"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, Çankaya Belediyesi üzerinden CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Özdil, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in adaylık süreci ve parti içindeki güç mücadelesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yılmaz Özdil, yaptığı değerlendirmede CHP'de parti içi demokrasi tartışmalarına değinerek, Çankaya Belediyesi'ndeki gelişmeler üzerinden mevcut yönetimi eleştirdi.
Özdil, özellikle Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın parti içindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, aday belirleme sürecinin tartışmalı olduğunu savundu.
"Gerçek CHP'lileri böcek gibi ezdiler"
Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Özdil, parti yönetimine yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Veli Ağbaba istediği gibi at koştursun diye gerçek CHP'lileri böcek gibi ezdiler."
Özdil, CHP'nin kuruluş ilkeleri ve parti kültüründen uzaklaşıldığını ileri sürerek, yaşanan sürecin tabanda ciddi rahatsızlık oluşturduğunu iddia etti.
Özdil'in açıklamaları, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i yeniden gündeme taşıdı. CHP'de aday belirleme sürecine ilişkin tartışmaları hatırlatan Özdil, mevcut yönetimin parti içi dengeleri gözetmek yerine belirli isimlerin önünü açtığını savunarak, bunun bugün yaşanan tabloya zemin hazırladığını öne sürdü.