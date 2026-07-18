“Devlet nerede” diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı!

Buğra Kardan İstanbul

Her doğal afetin ardından devleti karalama rekabetine tutuşan, 6 Şubat depremleri esnasında da Kızılay ve AFAD gibi güzide kurumları kötülemek için yarışan iktidar karşıtlarının vurguncu Haluk Levent’e çektikleri güzellemeler ise hafızalardan silinmedi. Ahbap Derneği üzerinden yapılan usulsüzlüklerinin ortalığa saçılmasının ardından ahlanıp vahlanan ya da çark eden siyasetçi, sanatçı, gazeteci, sunucu görünümlü CHP militanlarının geçmişte Levent’e dizdikleri övgüler yeniden gündeme geldi. Yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’ndan rüşvet şüphelisi Özgür Özel ve Ali Mahir Başarıra, tescilli hortumcu Cem Uzan’dan fırınlarda hamam böceği aramaktan başka mahareti bulunmayan medya tetikçisi Uğur Dündar’a, küfürbaz Fatih Altaylı’dan fondaş Ece Üner’e, sözde tiyatrocu Müjdat Gezen’den görünüşte popçu Athena Gökhan’a kadar pek çok isim Levent’in suç ortağı olarak nitelendirildi.

İBB de işin içinde

İstanbul’u yağmalayan çetenin başı İmamoğlu, 6 Şubat depremleri esnasında Ahbap Derneği’yle koordineli çalışacaklarını ifade etmişti. Rüşvet skandallarıyla anılan CHP’nin korsan Genel Başkanı Özgür Özel, “Haluk Bey’e başarılar diliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” cümlelerini kullanmıştı. Özel’in kara kutusu Ali Mahir Başarır da “Deprem döneminde devlet kurumlarının başaramadıklarını Haluk Levent ve Ahbap Derneği başardı” demişti. Firari Cem Uzan ise “Millet AFAD yerine Ahbap yardım yapıyor çünkü parasının AFAD’da çalınacağını, suistimal edileceğini biliyor” tantanası koparmıştı. Her devrin adamı Ruşen Çakır da “Ahbap’ı biliyoruz ama AFAD’I bilmiyoruz. AFAD bizden değil” diye kin kusmuştu. Şu aralar “Aldatıldık, kandırıldık” diye bağıran deprem sırasında ise Ahbap üzerinden devleti karalayanların da vurgunlardan sorumlu oldukları yorumu güçlendi.

TEK SUÇLU HALUK MU?

Skandala ilişkin Akit’e konuşan Avukat Candaş Gürol, şunları dile getirdi: “Karşımızda skandal bir vaka var. Bunun tek sorumlusunun Haluk Levent olmadığı açık. Ahbap Derneği kullanılarak yapılan milyarlık vurgun iyi araştırılmalı. Kimlerin rolleri olduğu tespit edilmeli. Zamanında ‘Ahbap Derneği’ne dokunulamaz’ diye çığlık atanlar tek tek incelenmeli. Levent’e kol kanat gerenlerin saikleri, paylaşımları, beyanları, haberleri, yazışmaları, HTS kayıtları, banka hesapları bir bir kontrol edilmeli. Eylemlerinde suç kastı olup olmadığına bakılmalı. Fatih Altaylı ve Uğur Dündar gibi figürler çok önemli. Hükümetin eserlerine katlanamıyorlar. Devleti yıpratmak için de her yolu deniyorlar. Altaylı’nın Levent’e kefil olduğu unutulmamalı. Altaylı’nın 1 milyonu aşkın takipçisi var. Yine 6 Şubat depremlerinde olanlar belli. Hükümet karşıtlarınca Kızılay ve AFAD’ı itibarsızlaştırmak için sahte kahraman çıkarıldı. Güven telkin etmeyen, geçmişte karşılıksız çekten mahkûm olan birinin yanında duruldu. O birinden yararlanılarak logosunda hilal bulunan bir kuruma duyulan itimatı sarsmak amaçlandı. Normalde Haluk Levent gibi sabıkalı birine bu kadar büyük bir para emanet edilmezdi.

ALGI İÇİN KULLANILDI

Demek ki geride başka bir niyet vardı. Niyet, Haluk Levent’ten faydalanarak devleti kifayetsiz ya da yetersiz olarak sunmaktı. Akıl alır gibi değildi. Afet illerine yardımda bulunan Kızılay ve AFAD’ı yerden yere vurmak, Ahbap Derneği’ni yüceltmek çok garipti. Levent gibi birini parlatmak, 3-4 senede deprem şehirlerinde 550 bin konut yapan devletin kurumlarını lekelemek çok tuhaftı. Bu garip ve tuhaf tavırları ünlülerin takınmaları ise şaşırtıcıydı. Haluk Levent’in usulsüzlükleri deşifre edilince susan ya da U dönüşü yapan bu ünlülerin özür dilemeleri gerekmez miydi? Ancak susmayı tercih ettiler. Hâliyle mesuliyeti üstlendiler. Sıra ise yargının alacağı karara geldi.”

Avukat Emre Tekmen de şu yorumda bulundu: “Görüyoruz ki milletin felâket gününde devletine sırtını dönenler, bugün pişmanlık edebiyatı yaparak yırtınıyorlar. Lâkin bu millet, Kahramanmaraş’ın harabeye döndüğü o kara günde Kızılay ve AFAD’ı itibarsızlaştırmak için yarışa girenleri; depremzedelerin gözyaşlarını istismar ederek milyarları cebe indiren bir dolandırıcıya siper olanları sözde vicdanlıları asla unutmayacak.

HESAP SORULACAKTIR

Bunlara hesap da yargı tarafından sorulacaktır. Tabii 6 Şubat depremleri esnasında Ahbap’ı adeta devletin alternatifi olarak konumlandıran, bu suretle vatandaşları devlet mekanizmalarından uzaklaştırıp bir dolandırıcının tuzağına düşüren koro vardı. Bu koro mensuplarının her birinin itibarını, gücünü kullanarak vatandaşların bağışlarını Ahbap’a yönlendirdiği açıktır. Bunların tamamının Ahbap’ın suç faaliyetlerini gizleyen bir meşruiyet kalkanı oluşturdukları tartışmasızdır. Oğuzhan Uğur, Fatih Altaylı, Uğur Dündar, Berna Laçin, Athena Gökhan gibi isimlerin Haluk Levent’i pervasızca koruyup kolladığı kuşkusuzdur. Bu isimler, şu anda suçu tek başına Levent’e yıkarak ‘Ben kandırıldım’ retoriğiyle üste çıkmaya çalışmaktadır. Suç organizasyonunu icra sahasına taşımasında en büyük payandalardan biri şüpheli Oğuzhan Uğur’un idare ettiği Babala TV olmuştur. Babala TV’nin deprem bölgesinde ‘Baraj patladı’ yalanını yayarak arama tarama çalışmalarını aksattığı ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasını engellediği ileri sürülmektedir. Bunların hepsi cezai sorumluluğunu doğurmaktadır.”