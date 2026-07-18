  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Şikâyet etmiyor, çalışıyor!" Türkiye'nin ihtiyacı olan gençlik örneği Harama dua olur mu? Bu görüntüler vicdanları yaraladı! Tekel bayisinde dua tartışması 30 ilde terör örgütü DEAŞ’a demir yumruk: Onlarca gözaltı var Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı Azerbaycanlı uzmandan Ermenistan uyarısı! Asılsız toprak iddiaları hala anayasalarında! “Devlet nerede” diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı! Yılmaz Özdil'den CHP yönetimine sert eleştiri: "Gerçek CHP'lileri böcek gibi ezdiler" Epstein'e Kabe örtüsü hediye edip üstüne basmışlardı! BAE'li iş adamına yeni görev Bakan Gürlek duyurdu: Yıllar önce işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı ABD'nin 'derin' ismi konuştu: “Bölgenin hakimi Türkler olmalı, İsrail’e ihtiyacımız yok”
Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Temmuz'da Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a son ziyaretini 11-12 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Katarlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin, Katar'a yönelik saldırılar karşısındaki güçlü dayanışma ve desteğini yinelemesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortaklık temelinde her alanda gelişen Türkiye-Katar ilişkilerinin değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin başkanlığında bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın hazırlıklarının gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Kaynaklara göre Fidan'ın, bölgedeki son gelişmelerin askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulaması, bölgesel sorunların diyalog ve diplomasi temelinde, bölgesel sahiplenme anlayışıyla çözülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ekonomik istikrar ve enerji güvenliği açısından giderek daha kritik hale gelen bağlantısallık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Körfez'deki ihtilafın kalıcı şekilde sona erdirilmesi ve yeniden gerilimin önlenmesine yönelik diplomatik girişimler ile arabuluculuk çabaları da ele alınacak. Bakan Fidan'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının önemini vurgulaması, İsrail'in istikrar bozucu faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etmesi ve Gazze'deki son durum ile Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a son ziyaretini 11-12 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirmişti.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, 2014 yılında kurulan stratejik ortaklık temelinde her alanda gelişimini sürdürüyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzey kurumsal mekanizmasını oluşturan Yüksek Stratejik Komite toplantıları, 2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlığında dönüşümlü olarak düzenleniyor. Son toplantı 22 Ekim 2025'te Doha'da yapılırken, bir sonraki toplantının 2026 yılı içinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, iki ülke bu rakamı önümüzdeki dönemde 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ise 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi
Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi

Gündem

Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi

ABD'nin sinsi prangaları bir bir kırılıyor! Bakan Fidan müjdeyi verdi: CAATSA yaptırımları yakında tarihe gömülüyor!
ABD'nin sinsi prangaları bir bir kırılıyor! Bakan Fidan müjdeyi verdi: CAATSA yaptırımları yakında tarihe gömülüyor!

Gündem

ABD'nin sinsi prangaları bir bir kırılıyor! Bakan Fidan müjdeyi verdi: CAATSA yaptırımları yakında tarihe gömülüyor!

Bakan Fidan, Ukrayna ziyaretini değerlendirdi: 'Kalıcı barış için her türlü desteğe hazırız'
Bakan Fidan, Ukrayna ziyaretini değerlendirdi: 'Kalıcı barış için her türlü desteğe hazırız'

Dünya

Bakan Fidan, Ukrayna ziyaretini değerlendirdi: 'Kalıcı barış için her türlü desteğe hazırız'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23