Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Katarlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin, Katar'a yönelik saldırılar karşısındaki güçlü dayanışma ve desteğini yinelemesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortaklık temelinde her alanda gelişen Türkiye-Katar ilişkilerinin değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin başkanlığında bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın hazırlıklarının gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Kaynaklara göre Fidan'ın, bölgedeki son gelişmelerin askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulaması, bölgesel sorunların diyalog ve diplomasi temelinde, bölgesel sahiplenme anlayışıyla çözülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ekonomik istikrar ve enerji güvenliği açısından giderek daha kritik hale gelen bağlantısallık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Körfez'deki ihtilafın kalıcı şekilde sona erdirilmesi ve yeniden gerilimin önlenmesine yönelik diplomatik girişimler ile arabuluculuk çabaları da ele alınacak. Bakan Fidan'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının önemini vurgulaması, İsrail'in istikrar bozucu faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etmesi ve Gazze'deki son durum ile Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a son ziyaretini 11-12 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirmişti.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, 2014 yılında kurulan stratejik ortaklık temelinde her alanda gelişimini sürdürüyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzey kurumsal mekanizmasını oluşturan Yüksek Stratejik Komite toplantıları, 2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlığında dönüşümlü olarak düzenleniyor. Son toplantı 22 Ekim 2025'te Doha'da yapılırken, bir sonraki toplantının 2026 yılı içinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, iki ülke bu rakamı önümüzdeki dönemde 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ise 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girmişti.